洪文正｜口述影像電影可助了解視障

近日，慈善團隊香港半島東扶輪社舉辦一場為視障人士安排名為「斷網」的口述電影活動，感謝導演黃慶勳到場支持及分享。透過口述影像的方式讓視障人士也能夠體驗到電影的情節和情感。這場活動得到了眾多視障人士的積極回響，他們感到非常感激和感動。



來稿作者：洪文正



在這場活動中，半島東扶輪社為視障人士提供了專業的口述影像服務。這種服務由專業的口述影像師負責，在觀看電影時為觀眾口述電影的情節和場景，並描述角色的表情和動作。這樣一來，視障人士也能夠通過聽覺和想象力來體驗電影的情節和情感。

《斷網》是一部由郭富城主演的科幻驚悚電影。本片講述了一個發生在香港的未來故事，全球互聯網瞬間崩潰，人類社會陷入一片混沌。郭富城飾演的主角陳浩南，在這場科技浩劫中，力圖找到恢復互聯網的方法，並揭示幕後黑手的陰謀。社會高度依賴科技和互聯網，人們的生活、工作無不與互聯網息息相關。突然有一天，全球互聯網神秘失效，人類世界瞬間失去了聯繫。城市陷入癱瘓，政府無法維持秩序，公共服務停擺。他們發現這次網絡崩潰並非意外，而是一場謀略，旨在操縱人類社會命脈的巨大陰謀。《斷網》以其緊張的劇情、高科技的視覺效果和觸動人心的主題，口述影像令到在場的視障人士明白和感受到電影的精彩情節。

半島東扶輪社在這一次活動中更提供眼罩給在場的健全人士和家人，讓他們能夠體驗視障人士的生活，以及透過口述影像的方式感受電影的情節和情感。這樣的活動對於健全人士和家人來說，是一個非常珍貴的體驗。通過戴上眼罩，他們可以感受到視障人士的生活環境和困難，進一步了解視障人士所面臨的挑戰和需要。同時，透過口述影像的方式，他們也能夠體驗到電影的情節和情感，這對於他們來說是一個非常豐富和有價值的體驗。

通過這樣的活動，健全人士和家人也能夠更加關注和理解視障人士所需要的支持和幫助。透過這樣的體驗，他們能夠更加深入地了解視障人士的生活和困難，並且更有意識地為他們提供支持和幫助。

對於視障人士來說，這樣的活動是一個非常重要的機會。由於他們的視力受限，通常無法直接觀看電影，因此很多時候會錯失許多精彩的電影作品。但是透過口述影像的方式，他們也能夠體驗到電影的情節和情感，這對於他們來說是一個非常珍貴的體驗。

不僅如此，這樣的活動也能夠讓社會更加關注視障人士的問題。現今社會中，很多人對於視障人士的生活和困難並不了解，這樣的活動能夠讓更多的人關注和了解視障人士的生活和需要，從而為他們提供更好的支持和幫助。

相信在未來，我們還會看到更多類似的活動舉辦，為視障人士帶來更多的希望和幫助。

作者洪文正是香港新興科技教育協會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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