來稿・以巴衝突｜國際地緣衝突頻仍，貨運物流受影響怎麼辦？

近年國際地緣衝突日增，也嚴重影響國際貨運物流。俄烏軍事衝突爆發，歐盟成員國禁俄羅斯航班通行，俄羅斯也對歐盟國家關閉領空；就令原本許多需要途經涉及地區的貨物運輸，需要改道繞更長距離，令物流成本增加。如今新一輪以巴衝突爆發，以色列遭哈馬斯襲擊後，宣布與哈馬斯開戰，令以色列和巴勒斯坦處戰爭狀態，也使一些與以色列客戶做生意的公司交貨受影響。假若在目前狀況下，公司有貨物必須按合約送達以色列特拉維夫港口，交易將承擔相當大風險。然而若無法按時交貨，又怕損害與客戶關係，應怎樣處理呢？



來稿作者：華德財



首先，公司應立即與以色列的客戶溝通，解釋目前的局勢，說明交貨可能延遲的風險，並承諾衝突結束後盡快恢復出貨。若客戶的貨物有迫切需要，或屬於不能延遲太久的貨品，雙方應一起探討可能的替代方案，減輕風險下確保交貨順利。可行的方案包括改變送貨方式，或變更交貨地點於鄰近地區或國家。雙方應仔細評估交貨延遲的風險和相應成本，當中包括考慮貨物損失的風險、運輸費用增加等。

同時，公司亦應尋求專業意見，例如向國際貿易和物流方面的專業機構或律師，諮詢相關風險管理和法律方面的建議，審視不同處理方式涉及的法律和合同細節，考慮繼續履行交易或取消交易。公司亦應與保險公司聯繫，了解在目前處境下，現有的保險是否可以提供相應的保障或索賠程序，為交易雙方減輕可能損失。

不同的保險涉及的條款或略有出入，但一般保險政策，例如海上貨物保險或船運保險，都不包含戰爭風險，因保險政策設計涵蓋普遍及可預測的風險，例如意外、自然災害或其他常見原因導致的損失或損害。戰爭是罕見及不可預測的風險，例如由於武裝衝突或其他敵對行動而導致， 因此被排除在一般的保險政策之外，貨主與運輸商須另外購買特殊的戰爭風險保險，才能保障可能由於戰爭或其他敵對行動所導致的損失或損害。

此外，根據倫敦保險協會貨物保險條款，因延誤作為主要近因所造成的損失、損壞或費用，即使延誤是由承保風險所造成，也是被列為保單其中一項的除外責任。換言之，假若有關損失的主要近因是貨物運送延誤，貨運保險也並未能保障其損失，只能嘗試向托運公司或航空公司追討索償。

不少公司都會採取應急措施，暫停涉及戰亂地區的業務。例如國泰航空就於以巴衝突爆發後表示，因應以色列局勢發展，取消由即日至10月29日往返香港及特拉維夫的所有航班。故最重要是與客戶保持溝通，了解及考慮清楚面對的風險和增加的成本，尋找共同的解決方案。

作者筆名華德財，從事會計行業，曾於四大會計行任職核數員，專責審核資訊科技、航空及內地石化企業。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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