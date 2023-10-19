仲點論政｜讓重點海外企業成為推動經濟發展的火車頭

一個地區的經濟發展，往往需要某些重點企業發揮像火車頭那樣的牽頭作用。前一陣子，特區政府宣佈引入約30家重點海外企業，他們大部分會落戶北部都會區，所涉及的初始投資總額大概是300億港元，預計可以創造約1萬個就業機會。



來稿作者：劉仲恒



這300億元的初始投資總額和1萬個就業機會當然重要，但我們應該從更長遠的角度來分析這個問題。如果所引入的企業屬於人工智能、金融科技、先進製造業、新能源等範疇的話，就必定能刺激和提升香港朝著高質量的方向發展，為整體經濟「升級」。另外，落戶北部都會區也必將帶動整個地區的高速發展，吸引配套性的企業。這兩個方面對香港未來經濟發展所帶來的正面影響，必定遠遠大過當下的300億元初始投資總額和1萬個就業機會。

筆者認為，引進重點企業對本港經濟發展的影響是多元的。新企業一旦進入香港，會帶來創造性和前瞻性的思維方式，會通過為市場引進新想法和產品而帶來創新和技術進步，從而顛覆傳統行業並改變市民的生活方式。這些企業會帶給我們突破性的新技術和更有效率的生產模式，這些新模式往往可以突破現有的界限。這反過來又可以推動技術的進一步更新，為本港經濟帶來永無止境的創新和進步。

與此同時，這些重點企業也可以為香港在競爭和市場動態方面帶來正面的刺激。這些新企業所生產的產品要不就進入已經由大公司主導的市場，要不就闖進內地這樣龐大但仍未開發的市場。無論哪一種情況，新競爭的加入都可以增加消費者的選擇，讓他們可以用更低的價格享受更好的產品和服務。

當然，要重點海外企業來港必然也要「你情我願」才行。換言之，重點企業在考慮是否落戶香港時，會有他們不同的考慮因素。香港能做的就是盡可能因應這些企業的需求，為他們提供度身訂造的方案，吸引他們來港。香港的土地資源很寶貴，所以政府在土地方面要多想辦法。如果當下就要引進重點企業，那麼就要依靠香港科學園或數碼港。將來，隨着北部都會區的發展逐漸成形，也將成為落戶香港重點海外企業的一個目的地。

還有，如果別人出了「雞」，我們也該出點「醬油」才好。政府說要撥出300億元，按來港企業個別項目帶動本地產業發展潛力而考慮參與的「共同投資基金」，就是很好的例子。另外，其他的配套服務也不可忽略，例如為來港企業人員提供簽證申請、子女教育資訊等。香港的優勢是有的，重點海外企業也是看到的。在善用優勢之餘，如果我們把配套服務也做好，就必定能「連推帶拉」地把優質的重點海外企業引進香港。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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