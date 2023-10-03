特首李家超表示，香港剛過了一個喜慶熱鬧的國慶日，當中包括在內地長假期首三日約46萬人次的內地旅客來港，國慶煙花匯演吸引了超過43萬人在維港兩岸觀賞，10月1日免費開放的17間博物館合共有6.3萬人次參觀。



李家超預告「香港夜繽紛」活動將會一個接一個，持續到明年初。灣仔海濱市集「海濱藝遊坊」亦將繼續在每個周五至周日及公眾假期繼續營業，直至本月23日的重陽節。



從入境旅客的人次來說，這個周末的確熱鬧。在最高峰的10月1日，內地旅客超過17萬人次，突破了此前、在五一黃金周前錄得的16.6萬疫後紀錄。而且9月29日至10月2日四天內地旅客高達61萬人次，亦超高了4月29日5至5月2日錄得的56萬人次。

雖說三個海濱場地的夜市活動人頭湧湧，李家超初步估計這個長假期約有10萬人次到場。但市集的規模、規格始終比較簡單，除了燒賣定價引起關注之外，本身未必能夠持續地吸引中外遊客。如立法會議員江玉歡所指出，「給市民鬆鬆氣及帶旺經濟是兩回事」，「維港邊的多個夜市救我們一時，救不了一世」。

更何況經主要口岸的北上人次，在9月29日至30日亦高達56萬人次。要長遠維持香港的競爭力，不是「夜繽紛」就足夠。

北上主要口岸包括中國客運碼頭、文錦渡、香園圍、高鐵西九龍、深圳灣、落馬洲、落馬洲支線、羅湖。

「不做『夜繽紛』就肯定是『零』」的說法沒錯，但如果有了「夜繽紛」也只是一分、兩分，那麼就等如吊鹽水見效，但沒有接受重要的治療，身體遠遠未到康復。「不是『零」」之外更重要的是做正事，爭取那另外的八分、九分，朝着振興經濟的十分目標進發。

不時有人重提二十年前，政府如何在「沙士」之後重振經濟。自由行也好，托樓價也罷，對於振興經濟雖然不是「零」，但也錯失了經濟結構改革的時機，造成了近十幾年來香港經濟脫實向虛的弊病。相信政府在未來幾星期會繼續為經濟吊鹽水，但在吊鹽水之外會否有真正的手術、用藥，卻仍然令人憂心。