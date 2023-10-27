楊莉珊｜施政報告顯希望　舉措務實有生機

樓股低迷，經濟失卻方向，今天的香港如何讓市民相信已經進入「由治及興」？這需要特區政府針對當前發展問題提出具高度可行性的解決方案。筆者細心聆聽行政長官日前宣讀的《施政報告》，認為這一屆政府班子基本可以把握香港今日發展所遇到的問題重心，除了有中長期改善經濟的措施外，也有即時性改善民生的舉措，相對務實理性，讓市民更容易馬上感受到政府的善意。



來稿作者：楊莉珊



本次《施政報告》以維護國家安全為首，顯示出特區政府對國安工作的高度重視，公開承諾2024年內完成(基本法)第23條立法並同時完善網絡安全立法，更顯示出李家超班子願意迎難而上，有較高的政治擔當。同一篇章也提到強化全民愛國教育，建議成立「弘揚中華文化辦公室」、設立以抗戰及國家發展為主題的展館，都說明特區政府看到當前愛國教育的迫切性，也明白若要真正實現經濟發展，一定需要有穩定的社會環境與團結的社會民心。

筆者留意到施政報告著力解決香港兩大「人的問題」，包括人才短缺還有人口老化，其實這兩個都不算是新問題，李家超上任後的首份施政報告已經拋出高端人才通行證計劃等「搶人才」措施，今年更側重鼓勵本地育才概念，推出新生嬰兒現金獎勵兩萬元的新政策，可以視為形式上的鼓勵，未能發揮明顯作用，但施政報告同時增加公營輔助生育服務名額、幼兒中心名額和津貼、在職家庭津貼、推展學前兒童課餘託管服務至全港等。這些政策有助香港構建一個友善育兒環境，相信對鼓勵生育可以起到一定作用。此外，提高扣稅限額、優先安排居屋或公屋編配，的確有助組織家庭，有助提高生育率。

經濟政策也見用心，特別是順應民意放寬樓市辣招，包括額外印花稅的適用期減至兩年，持貨兩年或以上者不用再繳交10%「辣稅」；原本為15%的買家印花稅和新住宅印花稅減半，合資格外來人才由「先徵後退」改為「先免後徵」。股票印花稅將由現時的0.13%下調至0.1%，港交所和金融監管機構亦會檢討股票買賣價差。雖然樓市、股市受外圍因素影響嚴重，不見得會因這些措施而即時欣欣向榮，但對於阻止兩市繼續尋底應該有一定保護作用。

對於大多數市民關注的經濟發展方向，施政報告提出「發揮自身獨特地位和優勢，積極融入國家發展大局」的方向，強調香港要對接大灣區、東盟、一帶一路等國家發展方向，特別是大灣區方面著墨較多，包括重新規劃沙嶺發展，與深圳邊陲協調發展，共同打造「數字灣區」、啟動大灣區公務人員交流計劃、積極推動北部都會區的發展進程，推動跨境養老等新政，讓人看到發展新方向。

而從交通等相關政策可見，政府施政有積極回應民意。比如啟德單軌鐵路較早前因為技術與成本問題被政府擱置，改為以巴士、小巴和自動行人道連接啟德跑道區，但這次政府重提項目，表示重新規畫用集體運輸連接跑道區至港鐵啟德站，並會於明年邀請供應商及營運商遞交意向書。事情是否與較早前郵輪碼頭的不愉快事件有關，則由讀者自行判斷。又比如高等教育方面，公布會預留啟動資金，支援有潛質的專上院校成為應用科學大學，並成立應用科學大學聯盟，此外還協助提升職業專才教育獲得大學學位地位，這些措施對於提高本地高等教育整體水平長遠有所幫助。此外，普通食肆牌照申請方面，允許「先發牌、後審查」，限制出售食物由逐項分開申請改由「綜合許可證」涵蓋，這對於有意進入餐飲業的新人來說，無疑是降低了門檻。

《施政報告》面市僅有數天，社會尚未充分討論，特區政府在未來幾天應加強相關政策宣講，讓更多市民理解未來一年的施政大綱，並同時進行第二輪的民意收集，讓具體政策在落實過程中，可以更貼近民意。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港九龍東區各界聯會常務副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。