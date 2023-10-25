行政長官李家超周三（10月25日）發表任內第二份《施政報告》，明顯回應了坊間不少訴求。三項樓市「辣招」皆有所放寬，尤其受到關注。額外印花稅的適用期減至兩年，持貨兩年或以上者不用再繳交10%「辣稅」；原本為15%的買家印花稅和新住宅印花稅減半，合資格外來人才由「先徵後退」改為「先免後徵」。天天嚷着要「撤辣」的地產和代理業界，現在可以形容為「階段勝利」了。



在股票市場方面，李家超接納了專責小組的建議，股票印花稅將由現時的0.13%下調至0.1%，港交所和金融監管機構亦會檢討股票買賣價差。對此，金融業界當然拍手歡迎。

好消息不少 多人易受落

提振樓市、股市的措施早有傳聞，啟德建造智慧綠色集體運輸，則叫當區居民和發展商喜出望外。政府原本以技術和成本為由放棄了興建啟德單軌鐵路，僅以巴士、小巴和自動行人道連接啟德跑道區。不知是否因為郵輪碼頭早前出了亂子，現在政府重新打算以集體運輸連接跑道區至港鐵啟德站，並會於明年邀請供應商及營運商遞交意向書。

在鼓勵生育方面，兩萬元的新生嬰兒獎勵金當然作用不大、聊勝於無，但提高扣稅限額、優先安排居屋或公屋編配，的確有助組織家庭。

而普通食肆能夠「先發牌、後審查」，限制出售食物由逐項分開申請改由「綜合許可證」涵蓋，對於有意經營餐廳、做小本生意的市民也是好消息。

行政長官李家超10月25日在立法會宣讀新一份《施政報告》，耗時破記錄逾三小時。（夏家朗攝）

延伸去年施政 逐步摸索路徑

整體來說，李家超的《施政報告》連續性強，第二份可以說是第一份的延伸。例如為了推廣職專教育，去年提出擴大資助學額、研究推出更多應用學位課程，今年則公布會推動成立應用科學大學，提升職業專才教育獲得大學學位地位，並預留啟動資金，支援有潛質的專上院校成立應用科學大學聯盟。比起增加資助、更多課程，今年推動成立大學的作用肯定更加明顯。

今份《施政報告》首提發展總部經濟，吸引海內外公司到港設立總部或分部業務，惟除了提及會與中央部委探討便利措施外，具體政策欠奉。未知會否又要再等下一份《施政報告》，社會才能看見明確路徑。

事實上，去年的《施政報告》如果能夠包括了今年提出的政策、措施，李家超的施政藍圖就會更為清晰、完整。例如去年提出在五年內興建簡約公屋3萬伙，但如何解決劏房問題，要到今份《施政報告》才有著墨。財政司副司長和房屋局局長將領導解決劏房問題工作組，花十個月時間針對不合最低標準的劏房提出取締方法。

又例如面對人口流失，李家超去年提出「搶人才」，推出高端人才通行證計劃、放寬一般就業政策和輸入內地人才計劃，對於人口政策、鼓勵生育卻隻字未提。今年《施政報告》終於加入了「鼓勵生育 締造有利育兒環境」一節，承認「政府必須有政策導向，鼓勵生育」。除了支持新生家庭的政策，政府亦會增加公營輔助生育服務名額、幼兒中心名額和津貼、在職家庭津貼、推展學前兒童課餘託管服務至全港等。

行政長官李家超在《施政報告》記者會上表示，希望告訴市民政府會解決不適切劏房、幫助很想生小朋友的家庭。（盧翊銘攝）

膽子要更大 步子要更快

解決社會問題，我們不能半桶水，或者只着眼於提速、增量。鄧小平當年南巡，先後提醒深圳和上海改革開放的膽子要更大、步子要更快。今時今日香港要「破除利益固化藩籬」和「破解社會經濟深層次矛盾」，同樣需要改革開放的精神。香港政府五年一屆的任期說短不短，但說長也不長，轉眼餘下三年多。不論是解決土地、房屋問題抑或制定人口政策，膽子都得更大，步子都要更快。

回看第一任特首董建華，甫上任已在《施政報告》提出每年房屋供應八萬五、公屋輪候時間縮減至三年，還宣布將成立市區重建局加快收地和舊區重建。他上任第二年就提出香港定位要比肩紐約和倫敦，再下一年找來了迪士尼樂園落戶，再下一年提出六成高等教育普及率、倍增專上教育學位⋯⋯不管其他爭議如何，董建華的《施政報告》確實膽子不小，步子不慢。

政府制定政策、推進工作，當然不只限於發表《施政報告》。因應疫情結束、恢復通關，政府在今年已先後推出「你好，香港」、「開心香港」和「香港夜繽紛」三個大型項目以振興市道，都是李家超去年《施政報告》所未預見的。惟三個活動掀起了一輪熱鬧之後，高息環境仍然持續，經濟前景未容樂觀，社會矛盾未算消散，不少人對於自身前途以至香港的未來充滿憂慮。香港人此時此刻需要信心，而《施政報告》的意義就在於要為這份信心提供堅實的基礎。

政府將於短期內公布《北部都會區行動綱領》和《香港主要運輸基建發展藍圖》，明年上半年會制訂《香港氫能發展策略》，還有如何解決劏房問題、發展總部經濟、成為國際專上教育樞紐等，全部都關乎社會對未來的信心。改革必須在當下展開，不能等待下份《施政報告》。