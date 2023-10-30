來稿｜築牢社會職業安全網　勞資雙方共享平安樂

近日一段時間以來，本港接連發生多宗致命工業意外，導致多名工人在意外中失去生命，令多個家庭頓失支柱，支離破碎。出現此情此景，山川草木含淚，沒有人會覺得開心。於是政府追責，業界反思，事件中受害者家屬呼天喊地，反覆問爲什麼會這樣！民衆在同情之餘，也齊齊聲討事故的責任方。



來稿作者：魏小麟



站在香港善美建築工友之家主席的立場上，筆者認爲，以上各種社會反應都是合乎情理的。但不管社會反應的激烈程度如何，作為家庭支柱的工人兄弟突然倒下所造成的家庭傷害已經無可挽回了。從社會層面來說，這時有很多事情可以做，也是應該做的。除了應盡量慰問和安撫好相關家庭之外，政府層面、僱主層面，還有廣大工人群眾自身，都應該以事件爲教訓，認真總結，查找原因，堵塞安全漏洞，以避免已出現的悲劇再重復出現。

安全問題在社會各行各業中的重要性都是不言而喻的。實事求是地講，在特區政府層面，無論是勞工處，還是職業安全健康局，對勞動安全和職業安全方面的問題都是充分強調的，相關的工作也是抓得較緊的。各業界，例如本人所在的建造業界，出於行業本身的特殊性，對職業安全、工業安全問題更是沒人敢輕言松懈。行業中的20多個工種都各自有自己的安全規範。建造業議會、商會和工會等，更是在一切公開、必要的場合都特別強調職業安全問題。廣大工人群衆也都知道「建築施工，安全爲先」、「漫長人生，平安是福」、「愛妻愛子愛家庭，無視安全等於零」的道理。

但在現實當中，反覆強調和明白道理是一回事，能夠始終保持警覺，永不鬆懈又是另一回事。事故的出現又往往是在疏忽的一剎那之間，一旦形成悲劇，又往往是無可挽回的。因此，本人認爲，全港全社會都應從過去特別是近期連續發生的奪命事故中，深刻總結經驗教訓，爲防止和減少事故和悲劇的發生，合力構建起社會的防範功能，織起一張社會職業安全的防護網。

首先是政府層面的重視和作為。要提升全社會對勞動安全、職業安全的重視度，政府的角色是至關重要的。無論是法令規章的制定還是監督執行，離開了政府部門的作用絕對是行不通的。但政府的角色和作用應當有全面的體現。例如，政府通過發展局、勞工處和職業安全健康局等部門，引導和監督社會行業和企業遵守勞動和職業安全規例，發揮全面統籌的作用。一旦社會的安全事故發生，也是由政府有關部門出面進行追根溯源問責。這些都是正確的。但除了出事問責外，政府也應當設立另一套機制，即對長期認真遵守勞動安全規章、紀錄良好的行業和企業單位，也應給予表彰鼓勵，實行罰劣獎優，有獎有罰，以體現安全制度的完整性。

其次是社會傳媒作用的發揮。社會傳媒有其獨特的傳播引導功能，是人們社會生活中不可或缺的一部分。在日常生活中，人們留意關注傳媒和本能地相信傳媒也成爲了一種特別的習慣。政府應當借助傳媒，傳媒本身也有社會責任，從正面褒獎和反面教訓等多種角度宣傳勞動安全和職業安全問題，提升全社會對勞動安全問題的重視度。

第三是各行各業企業都要完善自身的職業安全規範。事故的發生是突然性的，但往往都與日常企業的監管有一定的關聯。業界的企業特別是環境條件特殊、容易出事故的建造行業企業更應「打醒12分精神」，特別提高警覺，在社會全面反思事故成因之際，認真查遺補漏，完善規章制度，細化安全監督環節，以完全避免和盡量減少施工安全事故的發生。

第四是要認真做好員工職業技能和安全意識的培訓，增強安全意識。每當事故出現，前線勞動者往往是事故後果的直接承擔者。因此，杜絕事故發生又要從源頭抓起。無論是工會團體還是行業的培訓機構，都應借助培訓學員職業技能的機會，向學員宣傳灌輸職業安全意識和要領，讓他們具有一技傍身，有安全操作的能力，端得起職業飯碗，也讓他們能平平安安地把飯碗端得牢，端的長久。

我們相信，只要香港社會各行各業都高度重視，大家一起發揮社會擔當精神，共同努力，獻計獻策並身體力行，香港一定可以織起一張社會職業安全大網，讓勞資雙方都可以共享平安樂。

作者魏小麟是香港善美建築工友之家主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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