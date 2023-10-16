紫荊黨｜摒棄社團資本主義　共建香港無問西東

日前，紫荊黨主席李山應勞聯邀請在英才賽馬會教育中心就中美關係對香港經濟和貿易的影響發表演講。勞聯主席、立法會議員林振昇，勞聯副主席譚志聰、譚金蓮、陳萬聯應、儲漢松及川蜀同鄉總會主席李姍珊等參加會議，來自相關政團、社團組織的一百多名成員和嘉賓現場聆聽並展開研討。不少黨友亦有出席。



來稿作者：石磊



港九勞工社團聯會，簡稱勞聯（FLU），1984年11月成立，為社團註冊之職工會聯合會；一直採取獨立、持平、務實的辦會方針，至今有115個成員會、18個贊助會及40個屬會加盟，整體會員超過十一萬人。

勞聯在香港的政治光譜中，被劃為親建制派。其基礎是勞聯的創會秘書長李啟明曾任基本法諮詢委員會副主任。李啟明在臨時立法會和特區政府首屆立法會任議員到2000年。此後勞聯在立法會的代表便由時任勞聯主席李鳳英接替。翻查立法會有關記錄，在立法會的12年任期裡，李鳳英議員主要關注職業健康有關法例及其執行情況，如職業安全、健康等有關法例，及它們的執行情況。其他獲她關注並提出議案的議題包括勞工權益問題、雇員資歷認定等。

2012年李鳳英不再尋求連任議員之後，勞聯常務委員潘兆平當選勞工界別立法會議員至2021年。潘總結自己九年多的立法會任期，最著力推動的事項包括加強職業安全健康法例的刑罰、要求政府成立失業貸款基金，增加五天的分娩假、改善惡劣天氣下僱員上下班的保障，取消強積金對沖等。

值得注意的是，在香港代表勞工、爭取雇員權益的團體並不一定是所謂「建制派」，比如香港工黨便是一家勞工政策偏左翼也長期與泛民派互動頻繁的政黨，與之類似。勞聯亦曾是泛民主派的香港職工會聯盟（職工盟）六十一個屬會中的其中一個，而勞聯的代表也是職工盟二十四名執行委員之一、當然執行委員。勞聯歷屆的立法會議員議案立場如取消強積金對沖，亦與職工盟、香港工黨立場相同。但隨著香港政改等議題日漸撕裂香港社會，勞聯與立場逐漸激進、偏離「爭取勞工權益」作為核心目標的職工盟、香港工黨等方面逐漸拉開距離。

如勞聯回應職工盟解散時的聲明中說「在過往，各工會有不同的政治立場，但無損大家就勞工議題進行溝通、互相分享經驗。直至2019年，社會撕裂中斷了溝通的途徑……社會也需要警惕，防止工會被激進勢力控制，偏離了勞工事務」。在聲明末尾，勞聯表示，勞聯認為工會間應包容不同立場，互相支持，只要是集中勞工事務的工會……應摒棄分歧，共同為工友謀福祉。這番話無疑與紫荊黨創黨以來所呼籲的「共建香港，無問西東」相合。

紫荊黨對勞工權益議題亦有相當程度的積累，如批評政府漠視香港社會的貧富差距過大且還在逐漸擴大、香港應摒棄慣行的「社團資本主義」，呼籲特區政府更積極作為，建設更好的資本主義社會等方面。這些都與勞聯立場，如李鳳英議員曾動議辯論「就業市場兩極化」所提出的議題高度契合。

我們對良政善治的一個維度就是確保社會普通民眾能夠過上有尊嚴的生活。為此我們有一系列親勞工的政策主張，譬如：

1、香港是全球發達經濟體中唯一社會保障體系嚴重缺失的地區。港英政府不願擔負起對民眾的長期承諾，拒絕在港推進社會保障制度，只願建立公共援助制度以應對短期所需；特區政府在回歸後二十餘年無視社會訴求，在社會保障制度方面毫無建樹。時至今日，高度富裕的香港既沒有退休保障，也沒有失業保障，所謂的社會保障體系仍停留在應對極端貧窮的社會救濟階段。私營的強積金制度弊端也愈來愈顯現，不僅賬戶管理費用高昂，而且投資回報極為平庸。我們主張特區政府盡快改革現有的社會救濟制度與強積金制度，並在此基礎上建立起以自身儲蓄為主、以商業保險與政府救濟為輔的社會保障制度，讓香港民眾享受基本的退休保障與失業保障。香港的社會保障制度必須堅持自助的原則，政府真正需要補助的是少數自身儲蓄不足的民眾。香港的社會保障制度也必須堅持政府主導的原則，由政府統一管理民眾繳納的社會保障金。

2、我們主張建立退休保障與失業保障，我們主張大幅提高最低工資，我們主張建設勞工可負擔的居屋，而特區政府的土地房屋重點也因從公屋轉向居屋建設等。

總體而言，勞聯和紫荊黨在維護工人權益方面有许多共同追求。希望雙方增強溝通，取長補短，共同為香港社會的良政、善治而不懈努力。

作者石磊是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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