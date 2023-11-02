藍天銘｜以色列與純粹邪惡和一些新舊偽善的鬥爭

殘暴的恐怖組織哈馬斯可能是世界上唯一在西方擁有如此多支持者和粉絲的殺人組織。 這些支持者可能不知道這個組織的真正本質，這個組織是由激進的伊斯蘭理論培育出來的，號召對異教徒進行聖戰，以及毀滅以色列國。



我們如何解釋這種反常現象，10月7日哈馬斯恐怖分子主要屠殺、綁架和傷害猶太人和以色列人，難道原因是對猶太人的宿怨？但哈馬斯也肆意屠殺和綁架其他40多個國家的人民。在父母面前謀殺孩子、將嬰兒斬首、強姦少女，這些暴行是純粹的邪惡行為。



來稿作者：藍天銘



許多好心人看到加薩地帶附近社區屠殺無辜者的照片後，紛紛表示聲援以色列，並對哈馬斯殺人機器表示強烈反感。 我們看到了美、法、英、德、意等國的熱情表態，看到了各國元首的衷心支持。 我們不會忘記以色列所有朋友無數的團結姿態。

然而，對某些人來說，儘管看到了可怕的大屠殺，他們認為以色列是有罪的一方。 英國廣播公司（BBC）仍然拒絕將那些將嬰兒斬首、強姦婦女，然後活活燒死的人稱為「恐怖分子」。 為什麼？ 問問BBC，只有他們知道真正原因。

對加沙無辜人民命運表示關切是正確的。世界上任何地方的無辜者都不應該受到懲罰。但一般人很難明白一封由西方著名藝術家聯署的信中，表達了「支持巴勒斯坦」，卻同時完全無視兩星期前在以色列發生的大屠殺。

信中隻字不提哈馬斯所綁架的220人，包括一名三歲女孩，她全家都被殺害，然後獨自被綁架到加薩，也沒有提到親眼目睹母親被殺的四歲雙胞胎。

這些西方藝術家是否發表過請願信，要求立即釋放被綁架的女孩、男孩和他們的母親？哈馬斯的主要目標是謀殺猶太人，無論年輕人或老年人。遺憾的是，發表呼籲釋放以色列婦女和兒童的請願信並不符合這些藝術家的議程。

葛蕾塔﹒桑伯格（Greta Thunberg）是年輕一代的歐洲人，她非常關心環境，但對被屠殺的猶太人的關心卻遠遠不夠（如果有的話），這一點不容忽視。 在一篇突出的貼文中，桑伯格被拍到舉著寫著「我與加沙站在一起」的牌子。 在那可怕的一天，當1400名以色列人被屠殺，當婦女被強姦，嬰兒被燒死時，你或你照片中的任何朋友有否發表過帖子說「我與以色列站在一起」？ 不，當然沒有。 我們可以推測，他們並沒有因為那些以色列家庭在一天之內被3,000 名殘暴的兇手殺害而感到非常困擾，這些兇手拿著槍、斧頭和火焰噴射器，挨家挨戶地殺害他們能找到的任何活人。

這種種族主義、道貌岸然的態度，不但與人性和正義背道而馳，這些虛偽地批評以色列的人，更讓我們聯想起1930年代和1940年代歐洲部份地區的青年運動，他們在大自然中旅行，在北歐的山脈和野生森林中，愛上周圍美麗的世界——一個沒有猶太人的世界。

不幸的是，最近我們也目睹了中國社交媒體上反猶太主義的惡毒言論和文章的增加。 中國人和猶太人多年來一直互相欣賞，我們都是世界上兩個最古老的文明國家，為人類的福祉做出了許多貢獻，反猶太主義從來沒有在中國出現。

看到中國各地社交媒體上出現這種煽動性言論，真是令人失望。 對剛剛目睹1400名公民被嗜血恐怖分子屠殺的以色列表現出更多的同情，肯定會從社交媒體上消除這種現象。

我希望世上每個人都停下來一秒鐘，看看被處決的以色列嬰兒的照片——頭部被近距離射擊，看看照片中被燒成一堆的炭燼，原來是一對父子被這些禽獸燒死時的最後一次擁抱，並捫心自問，我怎麼能不譴責這種暴行。

作為一個國家、人民和人類，我們正在為我們的和平生存而搏鬥，我們現在正在與純粹的邪惡鬥爭。 我希望全世界都能睜開眼睛，看看這種純粹的邪惡已經造成了什麼傷害，如果不立即根除的話，也可能在其他地方造成傷害。

作者藍天銘是以色列駐香港總領事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。