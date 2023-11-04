來稿｜來港移民為經濟注入强心針　冀政策配套讓人才留低打拼

特首李家超發表任内第二份《施政報告》，一如坊間所料搶人才繼續成為焦點。李家超宣布今個月底成立「人才服務辦公室」，擴闊「高才通」大學名單，又重啓「資本投資者入境計劃」，甚至將目光放在越南、老撾等東南亞國家，開放就業就學簽證。種種措施開啓搶人才窗口，但下一步還需多角度思考如何留人才。衆所周知，香港正面臨「人手荒」困境，只有移民人才願意留在香港，為勞動力市場注入新鮮血液，長遠才能刺激經濟增長，幫助本港實現經濟轉型。



來稿作者：簡永哲



移民補本港勞動力缺口 舒緩人口老化

香港現時正面對人口高齡化的嚴峻挑戰，根據政府統計處的推算，至2039年長者人口將佔總人口的三成多，中長期對經濟發展和公共財政都帶來壓力。與此同時，整體勞動人口參與率持續下降，政府上一輪人力資源推算預計，2027年整體人力資源會供不應求，共缺約17萬人；至2046年，勞動人口將降至358萬。

除了長遠想辦法提升生育率之外，輸入移民是當下紓緩人口老化及補充勞動人口最及時且有效的策略，因為移民的年齡中位數的確比本地人低。根據聯合國2019 年全球移民年齡的分佈統計，多達 75%移民年齡介乎 20 至 64 歲，屬於勞動人口。在特區政府去年推出高端人才通行證計劃（即「高才通」）後，勞工及福利局局長孫玉菡早前曾透露，獲批者三分一為30歲以下，40歲以下約佔七成，50歲以下佔逾九成，顯示最新來港移民中，勞動生力軍佔大多數。

高質素移民助經濟轉型 刺激經濟增長

輸入人才對帶動經濟有其必需性。根據美國早前發表的一篇《移民對經濟及財政的影響》報告，指出移民對美國的經濟增長不可或缺，並有助國家避免猶如日本一樣，因人口老化及勞動力萎縮而導致經濟疲弱。其中高技術移民更可為當地注入人才，提升國家創新、創業及科技革新的能力。該結論放在香港同樣適用，特區政府去年底推出一系列招攬外地人才措施，今年5月又大刀闊斧擴大「人才清單」，將涵蓋專業由原來的13項增加至9個行業領域下的51項，當中包括發展及建造；環境技術服務；創新科技等專業，並即時應用在「優才計劃」和「專才入境計劃」中。

國家「十四五」規劃明確支持香港建設「國際創新科技中心」，發展人工智能、生物醫藥、先進製造等新興產業。符合這份「人才清單」的來港人士，均是高素質及稀缺行業人才，絕對可以為香港創科等領域帶來新思維、新動力，長遠幫助實現經濟轉型。

此外，今年《施政報告》時隔8年重啓投資移民，以吸引高净值人才來港，此舉亦可增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢，並且透過這批優秀人才庫進一步吸引外來投資，促進本港經濟發展，鞏固「國際金融中心」的競爭力。

留人才仍需更完善政策配套

説了這麽多新增移民的好處，但若無有效方法搶人才、留人才，一切都是空談。如何讓移民數量穩定增加，長遠幫助人才落地生根，而非僅僅視香港為中轉站，都需要政府更多政策配套支持。縱觀今次《施政報告》，在「高才通」方面變化不大，僅稍為擴充大學名單至184間。反映名單已涵蓋大部分優勢的國際名校，再從大學名單層面增加來港高才只是小修小補，無法產生大效應。

相對而言，政府可從爭取獲批人士盡快來港定居著手。根據政府數字，整體「輸入人才計劃」在今年9月底已吸引約16 萬宗申請，當中超過10 萬宗獲批，但只有約6萬人已抵港。雖然人數已超出政府去年訂立每年至少輸入3.5萬名人才的目標，但仍需研究讓人才留港誘因，解決他們的後顧之憂。

高才通、專才及優才計劃等均可同時申請配偶和子女來港，政府需要解決他們最關心的住房、子女教育和就學問題。例如在住房方面，為人才家庭提供房屋津貼，撥出部分土地用作人才公寓；在教育方面，幫助其子女更便利入讀政府資助學校；撥出資源舉辦活動、論壇，讓移民人才深入了解香港，增加歸屬感等。

無論如何，我們必須意識到「人才是第一資源」，尤其在今時今日，全球發達經濟體均面臨生育率放緩的大背景下，增加移民人才就等於帶來經濟增長的新引擎。若非如此，英國、加拿大、澳洲等國也不會在過去幾年爭先推出政策吸引港人移民。香港要保持經濟發展的長期動力，在這場全球搶人才大戰中不能落後大隊，因此相關措施需更積極、更完善。本屆政府的施政理念之一就是為香港開新篇，筆者真心希望，隨著更多高質量移民來港，可為香港經濟注入強心針，令東方之珠繼續在國際舞台上發揮優勢，保持競爭力。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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