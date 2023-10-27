來稿｜針對性搶人才　吸納年輕新血應對超高齡社會

本港勞動人口近年持續下跌是不爭事實，故新一份施政報告特別提出要大力搶人才、留人才，當中放寬簽證予越南、老撾等人才來港就業、受訓和就讀大學，公眾似乎不太受落，而成立「人才服務辦公室」亦予人有形式化之感。筆者認為，政府應向公眾解說清楚，補充年輕人口新血（young blood）的必要性，並從人口結構分析當前問題，以東南亞國家人口老化問題為鑑，盡早為本港「超高齡社會」之困局找出應對之法。



來稿作者：丁海澄



2022/23年度報稅表數量創近九年新低，三年間累減約37萬張，切實地反映本港納稅人口下跌。這群有經濟能力的勞動人口減少，政府出招搶人才之前，必須認真分析本港人口結構變化帶來的種種問題。根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口佔總人口7％時，該地區已屬於「高齡化社會」，達到14％是「高齡社會」，若達到20％則被視為「超高齡社會」。政府統計處數據顯示，香港2022年中的相關比率，已經達成20.8%，本港其實已是一個「超高齡社會」。

統計處預計，長此下去，長者人口佔整體人口會繼續上升至2039年的31%，到2046年中更達36%，即每三人便有多於一人是長者，屆時勞動人口參與率屆時將降至51.6%，這個情況，比南韓及日本更嚴重。韓國現時65歲以上長者佔總人口17.5%，預測這個比率到2025年會增至20%以上，韓國由高齡社會「晉級」為「超老齡社會」，只經歷了七年時間，比日本快三年。

再看看泰國的例子，當地前年65歲以上老年人口達14%，早前《經濟學人》的分析文章就指出，可以預見，如情況不變，其生產力及經濟增長力也會如日韓一樣，逐步下降，更糟的是泰國人均GDP只有7千美金，必然出現所謂「got old before it has got rich（未富先老）」。所以，港府應真實說明，生育率低迷下，香港人口老化問題已經極度嚴重，才能說服公眾接受一些比較進取的搶人才措施。

筆者認為，搶人才必須有針對性，本港需要爭取的是年輕一代「加盟」，今次施政報告有關搶人才的措施，未能完全做到這一點。例如政府建議落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金等資產（房地產除外）達3千萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，這樣只會吸納到中年以上的富有人士來港，這批人士可能20多年後又會變成長者。相比之下，反而放寬開放越南、老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學的措施，算比較可取，最少計劃的目標群組是年輕人。

另外，施政報告中，擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，即擴闊吸納世界各地人才網絡，亦是可取的措施。至於較少人提及的「職專畢業生留港計劃」，即職業訓練局下學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港一年，尋找與其專業相關 的工作，也是吸引海外年輕人留港發展的便利措施，方向正確。

東南亞及海外人才當然可以繼續吸納，但事實上，要找年輕人才的來源，其實內地是最多及最「便利」的。港府雖然一直有政策吸引內地生畢業生港發展，但是否可以再進取一點？例如在住屋或稅務上，提供更多優惠，務求吸引北京、上海、天津等一線二線城市的年輕畢業生來港發展。

無論如何，搶人才措施需多管齊下，而且以20至30歲左右的群組為主要目標；同時本港也要確保繼續具備作為一個國際大都會的基本要素，維持一國兩制下的獨特性，不能變成「另一個內地城市」，這樣才有條件吸引更多內地以至世界各地人才到來發展，貢獻勞動力，促進經濟，紓緩本港人口老化的影響。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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