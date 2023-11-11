梁海明、馮達旋｜埃塞俄比亞與中國務實合作　何以實現經濟奇跡？

國家主席習近平在上月中旬舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上發表主旨演講，宣佈中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動。其中第三項行動指出要與「一帶一路「共建國家開展務實合作，中國將統籌推進標志性工程和「小而美」民生項目。中國是非洲國家埃塞俄比亞的第一大貿易夥伴、第一大投資來源國、第一大工程承包商，埃塞俄比亞通過與中國加強在工業園區等標志性工程的務實合作，創造了經濟奇跡——該國經濟過去10年平均增速超過10％，成為了世界上經濟增速最快的國家之一。



來稿作者：梁海明、馮達旋



要想富，先修路。要發展，工業園區先開張。作為共建「一帶一路」國家、地處東非的埃塞俄比亞的人口超過1億人，是非洲第二人口大國。由於該國工業基礎和基礎設施異常薄弱，對於如何實現快速發展，中國經濟學家林毅夫在擔任世界銀行副行長期間，曾向埃塞俄比亞時任總理梅萊斯建議通過發展工業園，以改變本國基礎設施和營商環境落後的現狀。

中國在改革開放初期, 在同樣面臨基礎設施薄弱、技術落後的情況，發展工業園區成為促進中國工業化和經濟發展的高效助推器。至今，中國的各類工業園區超過1.5萬個，對整個中國經濟的貢獻達到30%以上。

由於埃塞俄比亞政府當時尚無「工業園區」的概念，中國當即組織該國各政府部門負責人到中國的蘇州工業園區、張家港保稅區參觀，他們參觀之後非常震驚，決定立即回國研究推進。

當中國投資的第一家工業園區在埃塞俄比亞開始運營後，該國政府隨即派出一名工業部的官員常駐工業園區的辦公室。除了朝九晚五來到辦公室上班之外，該官員還每兩周寫一篇報告向時任總理府匯報工業園的進展情況。在該國總理及各工業部委的高度重視之下，埃塞俄比亞現已有七個由中國投資、運營和建設的工業園：東方工業園，華堅國際輕工業城，喬治工業園區，中交工業園、中土工業園、昆山宏鑫產業園和湖南工業園等。埃塞俄比亞政府更根據這些工業園區的發展模式、經驗，發佈該國的《工業園區公告》，通過不斷放寬投資政策，改善投資環境，加強投資服務和管理，以此積極推進工業化，實現了經濟的騰飛。

儘管依托工業園區發展制造業，早已成為埃塞俄比亞政府的國家發展戰略，但中國在埃塞俄比亞投資、運營工業園區之初，也曾遭到西方國家有關「債務陷阱」、「新殖民主義」等的質疑。然而，埃塞俄比亞的經濟成就，不僅很快令西方國家自打嘴巴。有趣的是，西方國家並沒有太大興趣協助埃塞俄比亞推進工業化和經濟發展，筆者相信至少有如下三個因素。

其一，西方國家更注重短期利益。投資和運營工業園區的基礎設施建設，是一個長期經濟行為，需要長期的投入才能獲得回報。西方國家沒有太多耐性等待長期回報，而是希望短、平、快的收益。中國則相反，更多著眼於長遠的發展目標和回報。

其二，西方國家風險容忍度很低。埃塞俄比亞近年來面臨政治、安全及旱災等挑戰，不僅令眾多西方國家企業望而卻步，甚至不少西方國家企業還從該國撤資。中國則選擇雪中送炭，對埃塞俄比亞的投資幅度不僅保持韌性，而且還逆勢上揚。

其三，西方國家政府不願花費精力和時間與埃塞俄比亞政府接觸。埃塞俄比亞作為非富裕國家，「油水」不多，西方國家的領導人普遍很少到訪埃塞俄比亞，建立政治信任和個人友誼。與之不同，歴任中國領導人均高度重視和埃塞俄比亞領導人的關繫，兩國領導人之間並已建立了良好工作關繫、個人友誼以及密切的高層交往，這為兩國政治互信及雙邊關繫持續深入發展注入了強勁動力，因此中國政府積極推動中國企業，尤其是央企、國企赴埃塞俄比亞投資。

隨著中國與埃塞俄比亞加強合作，中國對該國的直接投資項目已高達1,835個，累計投資約48億美元，創造56萬個就業機會，埃塞俄比亞的GDP也從2013年的476.5億美元大幅增加至2022年的1111.8億美元，漲幅高達133.3%，成為非洲經濟增速最快的國家。可見，中國為埃塞俄比亞的經濟、社會和科技發展作出了積極努力，前國際貨幣基金組織總裁、歐洲中央銀行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）對此曾稱讚：「中國企業在埃塞俄比亞的投資創造了很多就業崗位，提高了當地工人的技能，並對埃塞俄比亞對外貿易的可持續發展和經濟轉型提供了很大幫助！」

正如埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克近日指出，「在埃塞俄比亞的全球發展夥伴中，第一是中國! 第二是中國! 第三還是中國！」埃塞俄比亞早已確信加強與中國開展務實合作，將令埃塞俄比亞未來經濟發展有更美好前景。這也讓外界更真切地看到，「一帶一路」共建國家未來如與中國繼續開展務實合作，推進標志性工程和「小而美」民生項目，相信也能實現經濟發展、民生改善的願景。

作者梁海明、馮達旋分別是絲路智谷研究院院長、首席顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。