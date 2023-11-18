來稿｜巴勒斯坦與加沙的未來、方案和挑戰

隨著加沙戰爭已經進行近七週，以色列已經牢牢掌握主導地位，哈馬斯的失敗已經定局。許多學者和觀察家正在探討加沙地區戰後的管理問題。以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列軍隊將負責維持加沙地帶的安全，以避免出現另一個對以色列安全構成威脅的哈馬斯或其他恐怖組織。然而，一些鄰國和其他穆斯林國家呼籲在戰後實施「兩國方案」，或由多個區域或國際主要國家來共同擔負安全保障的責任，以防止再次爆發戰爭。



來稿作者：鄺卓睿



無論是哪種方案，各方都需要認識到兩邊之間的巨大鴻溝，並且意識到這些方案對整個黎凡特地區和東地中海戰略環境的影響，以及它們可能面臨來自這些地區國家的壓力和擔憂。

首先，各方必須明白即使今天消滅了哈馬斯，也會有其他替代組織出現，包括更激進的伊斯蘭聖戰組織。此外，哈馬斯在網絡上的活動將在短中期內持續存在，甚至可能在其他伊斯蘭國家招募支持者，參與他們的鬥爭。因此，無論採取何種行動，若僅僅以戰爭解決恐怖主義問題，這種想法既天真又忽視了把更多精力放在精神、網絡和心理層面的作戰需要。

其次，各方需理解不同利益方對恐怖組織的定義及看法存在差異。以色列和許多西方國家將哈馬斯定義為恐怖組織，但其他方則持有不同觀點。在阿拉伯政治精英看來，哈馬斯只是具有強烈政治色彩的群眾政治組織，同時也是穆斯林兄弟會的一個分支，並且得到伊朗和卡塔爾在多個領域的支持，以爭取巴勒斯坦的解放和捍衛巴勒斯坦人的權益。然而，許多阿拉伯國家普遍蔑視或對哈馬斯抱有疑慮，畢竟擔心哈馬斯的激進思想在危害區內或其國內的安全，造成政局不穩。阿拉伯國家更是不願意看到以色列或任何一方透過戰爭來消滅哈馬斯，因為他們擔心會破壞區內地緣政治的平衡，而且一旦哈馬斯在地表消失，會導致戰後的加沙出現許多新的激進組織或親伊朗陣營的組織前來發展，進而導致另一個「伊拉克」的誕生。

此外，巴勒斯坦人、土耳其、馬來西亞和其他穆斯林國家普遍認為哈馬斯是一個政治組織，與巴勒斯坦解放組織等同。他們認為巴勒斯坦人被迫使用暴力來捍衛和爭取自身權益、領土、國家獨立、自由和人權，以免被以色列持續殖民化，從而繼續侵蝕他們的文化、歷史和經濟，或迫使他們成為其他國家的難民。因此，他們認為哈馬斯並非像ISIS那樣涉及跨國暴力行為或進行恐怖襲擊的組織。同時，他們認為猶太復國主義者試圖影響人們將焦點集中在哈馬斯和巴勒斯坦各個派系的一般行動上，轉移人們的注意力，遠離真正的問題：以色列對巴勒斯坦的殖民化。

再者，哈馬斯和巴勒斯坦解放組織（Fatah）之間的政治權力鬥爭以及Fatah在西岸控制的巴勒斯坦自治政府，使許多巴勒斯坦人感到非常厭倦和反感。在這場戰爭中，西岸許多巴勒斯坦社區都出現了數以千計抗議Fatah的示威，要求自治政府主席阿巴斯下台。在戰前，巴勒斯坦自治政府在關稅、水資源和能源管理等方面依賴以色列政府，但當有示威或要求改善生活的群眾活動發生時，政府往往選擇鎮壓而非實際行動來回應這些合理訴求，引起了民眾和部分穆斯林國家的不滿。

巴勒斯坦人和穆斯林國家甚至認為Fatah不具代表巴勒斯坦人的資格，因此認為哈馬斯更受人民歡迎和認可。然而，在目前的環境下，以色列和西方國家普遍不會接受任何與哈馬斯的妥協或承認其為具有代表性的政治組織。因此，任何方案都需要考慮到巴勒斯坦人的認可，避免重演奧斯陸協議後發生的一系列悲劇和反抗行為。還有的是，所有戰後方案都需要考慮如何協助巴勒斯坦建立一個有效政府，包括建立反貪機制、民主選舉制度、政府部門運作、稅收制度、土地及資源管理等。

此外，值得留意的是，任何戰後計畫都需充分考量巴勒斯坦在經濟、能源和水資源方面的需求與發展。當前，特別是在加沙地區，巴勒斯坦面臨著普遍的水資源短缺和供應問題，這也成為局勢不穩定的重要因素。此外，巴勒斯坦同樣面臨著能源短缺和發展需求。根據聯合國貿易和發展會議2019年的報告，巴勒斯坦和加沙擁有眾多位於東地中海海域的天然氣和少量石油油氣田。透過開發這些資源，有助巴勒斯坦經濟發展，改善人民生活。然而，以色列在這方面的立場至關重要。

最終，各方不能僅停留在討論兩國方案或做出承諾的階段，卻忽視了實際層面上的操作與在地實施的可行性。這是一個關鍵議題，需要細心思考，因為僅構想方案並不足以解決現實問題。筆者認為各方需注重方案的可操作性和實踐性，甚至需要考慮在當前環境下是否存在其他可行的方案，例如聯邦制或三國方案等。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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