給6000名被捕者一個結果

「口罩令」的結束代表2020年至今的抗疫歲月告一段落。叫人意外的是，竟然還早過反修例被捕者的跟進調查。



2019年反修例示威至今三年半，當中6千多人被捕而未被檢控，警務處處長蕭澤頤原本表示爭取在今年2月內公布如何處理。惟2月最後一天，政府除了宣布「口罩令」在翌日結束之外，就沒有被捕者相關的公布。根據報道引述消息，由於處理需時，現期望3月才可以公布結果，這是繼由目標1月改在2月之後，又再一次推遲。

反修例示威涉及的規模大，人數多，調查自然需時。但三年半不是一個短的時間。觀乎警方近日跟進謀殺命案的效率，對於其他調查工作的進展，社會自然有合理期望。立法會議員狄志遠相信涉事者受一時社會氣氛影響，重犯可能不大，早日結案有助社會復和，這個看法有一定道理。

不檢控者不應遭受留難

我們有「更生人士」這個說法，意指違法者只要接受了司法懲處，就應該獲得改過自新的機會。若果只是曾經被捕、但沒有檢控罪成，市民更加不應該遭遇任何方面的歧視待遇。立法會議員張欣宇日前表示，有因為反修例而被捕、但沒被起訴的市民向他求助，表示申請回鄉證被拒。入境處、保安局以至政制及內地事務局也應該積極了解情況，提出適當協助。

更何況，反修例被捕者北上內地，從任何角度看都是好事。反修例示威的根本原因與陸港長期區隔有關，造成的結果也是兩地加深隔閡。隨着新冠疫情過去，香港與內地全面通關，特區政府也是在鼓勵兩地人流往來，加強彼此認識。反修例被捕者當然也應該是一份子。打趣地說，特首李家超更應該送他們一張高鐵車票，鼓勵北上走走。