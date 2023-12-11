區議會選舉．香港新方向｜給香港市民的一封信

過去幾年，香港發生了我們這代人未曾經歷甚至不敢想像的劇烈動蕩。今天，社會雖然恢復平靜，但動蕩過後，香港社會所留下的傷痕和不信任，仍然存在於人與人之間。



香港新方向從不迴避，更不粉飾香港所遇到的困難。我們一直在體制內盡最大的善意和努力，通過一件件具體的實事，盡力去修補社會關係，重建信任。從每日監察北區通關後滋擾問題，讓「水貨圍城」不再出現，到頂住壓力協助受2019事件影響被捕青少年，成功解決他們各方面的困難，包括回鄉證申請等難題：無論我們彼此立場如何，意識形態存在怎樣的分歧，大家共同在香港生活，沒有人應該被忽略。

政治，從來不應該只是僅僅取悅粉絲或圍爐埋怨的遊戲。政治，本就應當回歸到市民日常生活的每一天。

站在公職的位置，新方向從未因立場之分，而拒絕任何一位希望得到幫助的市民。即使面對被主流忽略的群體，我們始終真心對待。就好似我們都會希望在公立醫院中有醫術更精湛的醫生，在政府部門裏有更負責的公務員 —— 一個更盡職賢能的區議員，雖然不能保證什麼翻天覆地的變革，但確實可以為社區的運作，帶來一些正面的不同；確實可以讓大家的衣食住行，更便利舒心一些。

我們很理解當下有很多市民對前景感到傍徨，但亦正正因此，我們無比珍視你的一份信任，讓一群仍然希望通過努力帶來改變的年輕人，從地區的一件件小事做起，把我們的公共服務，做得更專業一些，處理得更好一些，也讓更多人看到，有溫度的力量，值得堅守。

即使你這次還是不願相信，還需要更多的時間去觀望和真正認識我們，我們也絕對尊重，更希望在未來的日子，繼續加倍努力，用實際的行動，讓你看到：新方向，確實不一樣。

香港新方向成立於2019年，成員包括立法會議員張欣宇及區議會選舉當選人陳燕君。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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