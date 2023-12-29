來稿｜回顧2023　世界局勢動盪不安

2023年已經來到尾聲。縱觀國際局勢，可以說是飄搖動盪中走完一年。回顧2023年，是人類進入后冠病疫情時代的開端。三年疫情，給世界經濟的發展，造成嚴重的滯緩；物價高漲、通貨膨脹，加重了各國人民的生活負擔。這一改變，至今難以恢復到疫情前。



來稿作者：陳文坪



2023年，世界局勢持續風雨飄搖、動盪不安，和平簡直是奢談。俄烏戰爭，一年又再續一年，不知「燒掉」了多少金錢。俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基當今都騎虎難下，應是一個頭兩個大，無論戰事最終如何結束，兩人都是大輸家。歷史也不會忘記他們，俄烏戰爭為軍火商創造了商機無數，而帶給全世界人民沒有任何好處，而是一起過苦日子。

而「異軍突起」的以哈衝突，為2023年國際局勢增添了戰亂與不安。中東地區衝突再次被點燃，舊恨新仇疊加一起，也不遜於俄烏戰事的影響。兩個多月來，以色列在巴勒斯坦加沙上空不時發射導彈、炮彈轟炸連連，以色列也揮軍加沙各地，幾乎天天硝煙瀰漫，讓加沙地區的人民生活在水深火熱之中。

以色列更是不顧國際社會的反對與呼籲，無差別的狂轟濫炸，至今造成無數生命死傷。加沙早已滿目瘡痍、廢墟處處，迫使百萬人民從北到南逃難，而人道主義救援在加沙難以推進，這着實令人難安。以色列政府更是公開宣言，戰事不會停止，要把哈馬斯趕盡殺絕，否則不罷休。如此下去，世界局勢必將繼續動盪，中東戰線也必將更廣。

除此之外，2023年南中國海也不時出現一些爭吵致使「烏雲滿天」，而近期衝突有加劇的跡象。菲律賓、中國因島礁權益爭端，船隻也發生圍堵、碰撞。雙方都無意退讓，甚至上升到外交糾紛，菲國曾恫言驅逐中方駐馬尼拉大使。一旦處理不當，必將給亞洲鄰國增添變數與帶來安全隱患。

世界兩大經濟體的美國、中國，在2023年其關係也是沒多大改善，可以用「差強人意」來形容也不為過。中美首腦雖見面談合作，但雙方的互信基礎並不牢靠，而是如同「進一步，退半步」的狀況。就如剛舉行首腦會面，不出一個星期，美軍飛機、戰艦就出現在南中國海、台灣海峽不遠處的空域、海域等地方。華盛頓五角大樓堂而皇之的說詞是，在國際空域、海域有飛行、航行自由權。

而貨物供應鏈，西方執意在高科技產品採取一些脱鈎、一些半脱鈎，給企業、商家的衝擊不亞於「經濟危機的損傷」。而三年的「動態清零」政策，也給神州大地造成許多「內傷」，經濟發展也難以恢復到疫情前。後疫情時代經濟的停滯不前，連帶青年就業率也急速下降。「內卷」、「躺平」、「啃老」等網絡新詞的湧現，更是時下社會「負能量」的一種註解。中國大陸雖已重新開放，但過去一年，中國人走向世界已不再如疫情前般大量湧現。

其實，2023年的中歐關係並沒有多大改善。中國、歐盟雙方領導人今年也舉行會面，但會晤後並沒有聯合公報發表，可見結果並非理想。歐盟委員會主席馮德萊恩指歐盟不會接受對華貿易長期不平衡。中歐貿易順逆差4000億歐元，這如同中美貿易糾紛的翻版。加之，歐盟10月初啟動對中國電動汽車的反補貼調查，日前又宣佈將對從中國進口的生物柴油進行反傾銷調查。很顯然的是，如何解決這一系列糾紛，影響中歐關係的未來發展已不在話下。

再者，2023年的中俄關係看似有很好的進展，但大家都清楚這是基於一方的「訴求」，俄性本質是不會改變。2023年的中日、中韓關係即便沒有倒退，也是原地徘徊。中日領導人在舊金山亞太經合論壇上的場邊會晤，雖滿足各方需要，但日中關係非一次高層臨時會議就能「解凍」、「自融」。中韓領導人在APEC的場邊寒暄，媒體報道提到只有三分鐘時間。如是這樣，除了問候，還能談什麼進展？

2023年，中國自身也出現「不安」現象。「三級跳」高升的前外長秦剛，原本被看好能導正中美關係開新局的「元年」；卻不知何因被下崗。還有，提拔被美方制裁的防長李尚福，被外界解讀來「對抗」美方的反制裁。但美國製裁還沒結束，中方自己先行下手，免除李尚福防長的職務。兩人履職不到半年先後「失聲」、「失聯」，官方卻沒有說明原因，給外界很大的震盪、很不好的觀感。

可見，2023年，戰爭不斷，壞事連連，是個多事之秋，事故多變之年。大國之間，即便會面關係也沒多大改善，一些政客為自身利益，都在消耗國際社會福祉、和平與安全。

來年是甲辰龍年，能否龍馬精神、龍騰「和」躍、龍騰「平」世？就拭目以待吧！籍此機會，祝大家新年快樂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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