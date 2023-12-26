楊莉珊｜寫給2024的一個字：思

2023年初逐步走出疫情，世界恢復正常活動，而香港也與內地及海外恢復通關。這一通，讓香港人的2023年匆匆而過，大家忙著去做生意、找機會、體驗世界。但當我們營營役役奔波一年後，不知道大家會怎樣去總結自己的這一個2023年？但我更希望藉此文與大家分享我想寫給2024年的一個字：思！



來稿作者：楊莉珊



2023年的香港讓我感覺到一個「忙」字，一來是社會各界把握恢復通關後的黃金機遇，商界忙著復甦兩地經濟，社會人士忙著推動與內地、海外的各種交流。項目一個接一個，彷彿是要追回被疫情偷走的三年。但我們發現，香港經濟並沒有想像中的快速回溫，有人說是因為過去的黑暴與疫情讓香港的人才、錢財快速流失。但這一切已成過去，特首也積極外出搶人才，也積極走向一帶一路探尋更多機遇，卻仍未見四方人才歸來，國際資金繼續對香港缺乏興趣，這說明香港發展遇上的瓶頸問題還有更深層次的問題需要思考。

2023年的特區政府也很忙，一方面為了推動經濟復甦而推出「Hello Hong Kong」、「全港戲院日」、「夜繽紛」等刺激經濟的措施，但旅遊與零售市道確實不如當年。此外，一場區議會選舉讓整個政府與建制力量都動起來，為香港基層政治迎來了一批新血液。但忙碌過後，市民最關心的還是這批新人是否可以為區議會帶來新的風氣，為居民帶來更實惠的地區服務？怎樣讓市民感受到政府忙碌後的成果，2024便可初見答案。

過去一年的香港儘管已經有港區國安法，但涉及國安罪刑的事件此起彼落。比如多次發生在國際運動場合播錯國歌的事件，惡意登記或取消器官捐贈等等，再加上許智峯、羅冠聰等海外逃犯仍然繼續干擾香港政治。可見無論軟對抗或者擺明對抗，香港面對的國家安全風險仍然相當之高。這應該就是行政長官決心一定要在2024年內完成基本法23條本地立法的最大動力。

2024年還有不到10天就來到，這一年是香港需要突破當前迷霧，在經濟、政治與民生方面都需要取得明顯進展的關鍵一年。我做為700多萬市民的一分子，同樣希望新的一年有更多的進步，才可以讓香港在當前迷茫的困境中走出去，真正實現「由治及興」。

雖然國家在二十大綱領中給香港指明了方向，但該怎樣走？往哪裡走？國家的哪些政策可以善用？香港的優勢如何善用？這些問題都需要特區政府與全香港社會好好思考。香港在2024年是要華麗轉身還是要繼續迷茫，端靠我們是否好好「思考」未來。

2024更是新中國建國75周年的華誕，香港會否又一次成為國家的驕傲？我們拭目以待。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港(地區)商會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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