來稿｜元旦內地客滯留不理想　港府明顯沒肩負起主體責任

踏入2024年香港迎來新篇章，旅遊發展局繼2018年除夕後，再於上年12月31日除夕夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，旅發局表示今次倒數煙花匯演為歷年最大規模，長達12分鐘。由晚上11時起，在灣仔的海港中心及夏慤大廈，以及金鐘長江中心，每隔15分鐘於樓頂輪流發放四色「許願流星」煙花，分別代表甜蜜、健康、常樂及富足。活動當日的天氣和暖又無下雨，吸引大批市民及遊客一早到場霸位等候觀賞。警方表示，維港兩岸超過47.9萬人觀看，當中約22.3萬旅客到港，成績令人鼓舞。



有不少內地旅客來港參與跨年倒數活動後，即在元旦（1日）凌晨北上回深圳，有部份人士到太子轉乘跨境全日通，卻遇上系統故障排長龍；部份人士則因港鐵今日元旦日24小時服務，直接乘東鐵線到上水站，等候前往羅湖或落馬洲的頭班車。據了解，有北上港人指，有大批內地客，在上水站外排隊打算乘坐通宵巴士前往落馬洲過關，但巴士公司班次疏落，導致大排長龍，最高峰時不下千人。對以上的情況，筆者認為十分不理想，出現此原因，我做了一些分析，希望有當局和有關單位可以參考。



來稿作者：高松傑



1、跨境全日通系統故障明顯沒有後備方案，筆者建議設立後備的人工方案，預備一些實體票據。

2、大批內地旅客選擇即日返回內地，他們在太子直通巴士站和上水港鐵站欲前往唯一24小時通關的皇崗口岸，造成直通巴等過境交通大癱瘓，關口亦消化不到旅客，導至往皇崗交通大塞車，原本45分鐘車程要行兩個小時。自復常後，不論港人北上，甚至內地人南下的人流大增，只得一個24小時通關口岸（皇崗）確實已到了樽頸，特別是節慶時間，明顯嚴重不足。筆者由復常至今都不斷促請當局爭取開設或延長部份關口的時間，包括：落馬洲口岸和羅湖口岸看齊至00:00或特別日子加時至2:00；24小時通關口岸伸延至深圳灣、蓮塘口岸，這將可大大疏導人流。

3、香港不只第一次出現類似情況，港府無早作準備，文化體育及旅遊局没做好統籌和協調角色。例如協調加開跨境巴士或設立應急的措施，例如開放社區會堂或一些地方，或協調一些營運公司開設地方予滯留旅客暫留會比較人道吧。

4、我們常把「深港一體」 、「深港合作」掛在口邊，當深圳便利港人北上的措施和貼心配套不斷出台，香港又做了什麼?又做到了什麼?對筆者來說香港根本未有用好這個優勢和關係。

筆者相信如要增設24小時過境的關口需要進一步會與內地研究，特首李家超常常強調香港已重返國際大舞台，也呼籲各界努力增加香港旅遊競爭力時。以上事件接連發生，這又是否「幫自己倒米」，有損香港形象？全國港澳研究會在北京舉行成立10周年研討會，港澳辦主任夏寶龍發表重要講話指特區政府及管治團隊，承擔著治理香港的主體責任，應維護香港繁榮穩定、切實改善民生。筆者希望政府必須就近期不理想的情況，進行認真及大型的跨部門檢討，肩負起主體責任，主動有為地與各界協調，把問題和困難拆除鬆綁，並努力與內地研究及爭取延長或開放24小時過境的關口。以實實在在的行動，不是停留在口頭上，回應市民和旅客的質疑，真真正正全世界説好香港故事。

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、九龍城區撲滅罪行委員會國家安全教育工作小组召集人、地區關愛隊成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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