來稿｜切莫讓「好客之都」淪為「等客之都」

「在內地大家都很光鮮靚麗，誰知道在香港跨年全困在口岸邊上當流浪漢。」「凌晨5點，上萬遊客滯留一整晚，沒有增加班車，沒有增加地鐵，打車司機加價，八公里要1千塊……」 新年流流，大家都在慶祝新年的到來，但各大社交媒體卻充斥著類似的怨言。原來，維港跨年煙花匯演過後，大批內地遊客選擇深夜回程，滯留上水站等候港鐵頭班車，跨境巴士站同樣迫滿人群，亦有的士「開天殺價」趁機「劏客」，令不少旅客感到憤怒和失望。本次除夕煙花匯演是香港有史以來規模最大和時間最長，勢必會吸引大批旅客前來觀賞，但出現了如此慘況，反映出各政府部門未做好全面規劃和預案，亦顯示香港旅遊業存在系統性問題，涉及到各個領域、行業和環節，若不及時檢討和作出整改，「好客之都」只會慢慢淪為「等客之都」。



來稿作者：李湃豐



事實上，復常之後遊客重來，但其消費習慣改變了，由於本地消費水平高昂，不少人會選擇即日來回的方式旅行，由昔日的瘋狂購物，變成熱衷於沉浸式、體驗式旅遊，留連於博物館、展覽館等文化藝術場所，或者行山、到咖啡館、書店消磨時光。上次國慶煙花匯演，不少旅客就因為香港酒店房價太貴，未選擇過夜，看完煙花後直接選擇公共交通工具離開香港。今年演唱會亦頻密，許多內地旅客表示，每次都很緊張要提前離場，才能保證能在當晚返回內地。

日益便利的跨境交通和支付環境，加速了大灣區跨境往來消費「雙向奔赴」的力度，香港旅未來旅遊業發展必須跟上大灣區「一小時生活圈」的節奏。自內地與香港恢復全面通關以來，每逢節假日人流量大，通關時間長和擁堵等問題一直困擾來往旅客，24小時開放口岸過少是原因之一，目前只有皇崗口岸和港珠澳大橋通宵開放。長遠兩地政府應檢視各口岸人流情況，在東部蓮塘口岸和西部深圳灣口岸24小時開放，並在節假日高峰期24小時開放福田和羅湖口岸，及加強港鐵和巴士通宵運營接駁，只有兩地交往「通」了，通得更便利、更頻繁，才能擁抱競爭，將香港的業務版圖發展過深圳河。

至於黑的「劏客」、「揀客」、「兜路」、「拒載」等亂象，食肆等服務行業怠慢顧客也並非個別現象。這些問題早就存在，而在資訊化、平台化的今天，經過社交媒體的發酵和海量傳播，放大了香港的負面形象。

針對黑的，政府早前提出一系列整改措施，包括提高罰則以收阻嚇作用，新記分制即將在明年第三季推出，涵蓋11項違規行為。要徹底落實相關規例，則需要政府加強宣傳和監管工作，若兜路、劏客情況無改善，應考慮將相關法例提前生效，同時警方也要積極加強「放蛇」執法，以提升阻嚇作用。餐飲業界也應該積極汲取周邊城市的優秀經驗，提升行業從業者薪酬待遇，舉辦各種推廣活動，例如禮貌服務、微笑活動、顧客為先活動等，務必多方面讓消費者或旅客感到受歡迎和開心的體驗。

這次是香港全面復常後的首個聖誕新年假期，亦是消費旺季，無論是新聞還是社交媒體，我們經常能見到大家北上消費，出入境旅客數字差異巨大等訊息，社會上時常有意見批評港人外遊、北上消費等情況，是導致本地旅遊和消費不景氣的原因，但經濟活動從來都是客觀的，供應和需求都是以市場為依據，性價比高而又優質的服務與設施，從不愁客人光顧。

「好客之都」的形象需要常年累月的優質服務才能建立， 不是增加幾個景點，空喊幾句口號就能實現，政府必須發揮好協調統籌的作用，帶動社會上下努力提升香港服務水平，防範不愉快事情發生，讓客人賓至如歸，感受進入由治及興新階段香港之新活力、新風貌。

作者李湃豐是香港廣州青年總會政策委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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