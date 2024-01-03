來稿｜香港海底光纖電纜必須追落後　連接國際提升競爭力

總結2023年，香港在疫情恢復方面比其他地區遲，復蘇未如預期，預計新一年將是追落後的關鍵之年。在大數據年代，國際網路通訊99%都是透過海纜傳輸，與時並進的海底光纖電纜系統是經濟發展命脈，通訊辦2020年原預計八個新國際海纜系統於2023年或之前完工，令對外電訊容量可增加一倍以上，但受疫情及地緣政治因素等影響，工程嚴重滯後。不進則退，現時主要競爭對手新加坡的海纜數量已大幅拋離香港逾倍，科技業界均擔心本港數據中心發展會追不上，影響未來與AI相關的發展，令香港整體競爭力下降，屆時要搶人才搶企業就更加困難。



來稿作者：袁順圍



全球現時有超過400條海纜正在運作，總長度達130萬公里，足以圍繞地球30多圈。《華爾街日報》報道，近年微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta（前稱Facebook）及亞馬遜成為主導者，66%海纜容量由上述科企巨頭佔用。由於海纜已變成各個國家的珍貴經濟與戰略資產，早前波羅的海一帶的海纜及天然氣管道受損後，就引發政治事件，導致近期英國聯同愛沙尼亞、芬蘭的海軍，罕有地在該地帶進行保護海纜等重要設施的聯合演練，充分反映保護海底關鍵基礎設施安全的重要性。

對於現今全球經濟活動、商業運作以至人類日常生活，也極其重要，為此科技巨頭不惜跟對手合作，例如連接美國弗吉尼亞州及西班牙畢爾包、長達6600公里的Marea Cable海底光纖電纜，便是由微軟、Meta，以及西班牙電訊商Telefónica旗下的Telxius共同擁有，亞馬遜則獲准使用。

未來雲端運算、人工智能及5G將持續大規模應用，《經濟學人》上月指出，根據Tele Geography估計，自2019年以來，全球對國際網路頻寬的需求增長了兩倍，達到每秒3,800Tbps以上，而數據公司Synergy Research Group更預測，未來六年，大型雲端供應商的數據中心容量將增加近三倍，在2020年至2025年這5年期間，將有44萬公里的新海纜會安裝。

另外，全球數據中心展望報告亦顯示，涉及超大規模的數據處理及儲存需求不斷飆升，五年間增速將達20%。其實就通訊基建而言，本港擁有完備的電訊基礎設施，對外電訊設施處於國際領先水平，2017年亞非歐1號光纜系統（AAE-1）登陸香港後，令國際海纜系統數量達11個，力追新加坡。

至2020年初，通訊辦向立法會提交的報告指「8個新國際海底光纜系統正於規劃和建設中，預計於2023年或之前完工」，可是新冠疫情肆虐及中美關係緊張下，數年來只有一條海南至香港國際海纜（H2HE）落成，未來數年預計也僅新增五條。這方面香港與新加坡的距離越拉越遠，當地現有24條國際海纜，未來三年另加14條登陸，難怪香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早前也撰文，對前景表示擔憂。科技業界近來也提出不少建議，希望可以扭轉困局。

香港位於亞太區的中心，具備先天地理條件，長期以來是亞洲主要海底電纜樞紐之一，特區政府應積極推廣本港「數據資料中轉樞紐（data transit hub）」的獨特優勢，強調與附近地區的往返時延（latency）在100毫秒以內，並加強香港作為連繫國際與內地的戰略數據窗口的角色，而目前就有超過50%的國際數據是經透過香港進入內地。

纜設施對香港的數據中心以至整體創科發展十分關鍵，如連接外地的海纜數量未能突破現時樽頸，本港實在難以達到國家十四五規劃確立的「國際創新科技中心」定位。新一年希望特區政府除了在政策上推陳出新招商引資搶人才外，也要致力從基礎建設著手，才能令香港成為真正智慧城市，重拾經濟動力，靠創科發展來重新起飛，立足國際。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。