楊莉珊｜23條立法越快越有利香港聚焦拼經濟謀發展惠民生

行政長官李家超30日率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣佈即日起展開23條立法諮詢，下月28日結束，諮詢期為期一個月。李家超表示，政府的立法建議已綜合考慮香港特區現有法律、香港特區實際情況和大量外國相關法律。 他強調《基本法》第23條立法必須做、要盡快做。這是特區的憲制責任，是香港回歸26年多仍未履行的憲制責任；社會經歷2019年港版顏色革命、黑暴，加上地緣政治日益複雜，政府必須盡快修補短板，早一日風險便少一日。



來稿作者：楊莉珊



在《香港國安法》實施前的黑暴期間，香港社會飽受創傷，鼓吹「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的權威，激進分子策劃恐怖活動，以暴力破壞公共設施和阻撓警方執法，反中亂港分子勾結外國和境外勢力幹預中國和香港特區的事務，動員國際力量制裁香港，完全罔顧國家和港人利益，嚴重危害國家安全。《香港國安法》迅速扭轉過去的亂局，讓香港恢復穩定，從而改善香港的營商和投資環境，市民的生命和財產得到保障，並可再次依法享有他們的基本權利和自由。

國家主席習近平指出：「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區 《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。」

通過法律維護國家安全，是國際慣例。西方國家都制定了大量維護自身國家安全的法律，並建立了相關決策和執行機構。英國去年7月通過的最新《國家安全法》規定，任何人，無論在英國本土或任何境外其他地方從事行為導致或意圖對任何「資產」造成損害，而該損害「對英國國家安全或利益造成不利」影響，且符合「外國條件」，則該人將干犯「破壞罪」，刑罰可致終身監禁。西方國家的部分刑罰甚至更為嚴厲，包括對與恐怖 主義有關的罪行判處死刑，而有些罪行亦具有域外效力。

世界歷史上還從來沒有過一個國家或地區在動亂中實現經濟社會繁榮發展的。經過2019年黑暴事件後，看到香港社會動盪，影響投資者信心，越來越多投資者認同香港有需要做好風險管理，堵塞國家安全可能出現的漏洞，並意識到23條不是洪水猛獸，而是有實際需要。

一個國家也好，一個地區也好，其現代化進程的實踐表明，保持社會穩定和經濟繁榮都需要某些基本要素，需要一定的制度保障和法律保障。法治是國家和政府治理社會的重要方式，維護社會穩定、保護自由安全是法治的重要功能和價值所在。國家安全是社會繁榮穩定、人民安居樂業的必要條件。「國安」則「家好」，國泰方能安民，有國才有家，落實《基本法》第二十三條立法，保障國家安全免受威脅，就能締造一個安穩的環境，讓市民安居樂業、企業放心投資，並讓香港持續發展。

穩定的環境，是經濟體繁榮發展的前提；良好的治安，是市民安居樂業的要素。香港今日的安定局面來之不易，必須加倍珍惜。鑒於香港「亂」的根源尚未清除，「治」的根基有待鞏固，香港面對的國安風險真實存在，因此完成23條立法既是香港憲制責任，更有現實的迫切需要。愈早完成立法，愈有利特區政府和全港社會集中精力，處理經濟和民生事務。

面對世界正經歷百年未有之大變局，中聯辦主任鄭雁雄的一段話很有啟發性：「世界有變數，香港有著數，世界有變局，香港有新局。」2024年將是全力拼經濟、加速謀發展、積極惠民生的一年，今日的香港已經迎來由治及興的大好發展時機，更搭上國家新一輪發展的快車，香港要把握時機，轉危為機，創造商機，追時間的步伐要加快，追結果的過程要提效，追前列的進度更要增速，他對香港未來充滿信心。

今天，23條立法在新的政治環境下，已經具備了「天時地利人和」的條件。當然，立法工作也不可能完全「一帆風順」。美西方等外部勢力和香港內部的殘餘反中亂港分子不會善罷甘休，一定會想方設法阻撓和破壞此次立法工作。因此，23條立法不能靠特區政府單打獨鬥，這是香港社會的共同責任，每一位市民、每一個持份者都要認清形勢，眾志成城，早日築牢香港維護國安的防線，確保長期繁榮穩定。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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