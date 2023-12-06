楊莉珊｜23條立法有重要性必要性迫切性

12月4日是「國家憲法日」，中聯辦與特區政府合辦「國家憲法日座談會」，行政長官李家超致辭指，政府正全力趕及明年完成《基本法》23條立法，與《香港國安法》聯合起來，維護國安的法律系統，建立堅強保護盾。他又指，香港要守護好中央全面管治權，須培養愛國新一代。



香港已經「由亂入治、由治及興」，但仍要提防「軟對抗」和國安風險。特首李家超在今年七一前夕更明確預告，涉及國家安全的《基本法》23條已有時間表，「在今年或最遲明年一定要立法」。



來稿作者：楊莉珊



香港現行法例在一定程度上已經包含23條的要求，但部分法律被指過時。例如涵蓋間諜罪的《官方機密條例》，是將英國1919年訂立的法例當地語系化，而《刑事罪行條例》下的叛逆罪仍保留了「女皇陛下」等字眼。這些港英政府通過的法例已經超過30年甚至50年，「無論是內容還是程式上都追不上現有社會的需求，更加與《港區國安法》不一致，所以現在有很迫切的需要，把這些法律現代化到符合23條的需求。

23條是本地立法，《國安法》是實施在香港的全國性法律，兩者「相輔相成」。最具爭議的罪行已在《國安法》處理，餘下五宗罪爭議不大。剩下的例如有叛國罪，叛國罪怎會有爭議？全世界都有叛國罪，美國叛國罪的最高刑罰為死刑，而英國、加拿大、法國、澳大利亞、德國的叛國罪最高刑罰為終身監禁，西班牙叛國罪則最高囚禁20年。

負責23條立法的香港保安局局長鄧炳強11月5日接受港媒訪問，透露更多立法方向和細節，強調防範間諜行為是23條立法的重點。鄧炳強強調，經過2019年的黑暴和港版顏色革命，大家都看得很清楚，是有很多間諜活動在香港發生。2021年，美國的中情局CIA和英國的MI6已表明會加強在中國的情報搜集。但現有的法律不能針對要面對的風險。鄧炳強相信，間諜是其中的重點，我們必須要防範這些間諜的活動。

放眼全球，有「三大間諜之都」的說法，分別是中國香港、葡萄牙里斯本、摩洛哥卡薩布蘭卡。又有「冷戰三大特務中心」的稱號，分別是中國香港、德國柏林和土耳其伊斯坦布爾。 兼有「三大間諜之都」和「冷戰三大特務中心」兩大稱號的，只有香港一城而已。美國CIA及國防情報局已設立了新的中心，專門負責對中國進行間諜活動。 英國秘密情報局（MI6）負責人摩爾妄稱，英國當今在世界舞臺上的主要擔憂是中國，這是不可避免的，「我們現在對中國投入的資源比任何其他國家都多。這反映了中國在世界上的重要性以及瞭解中國政府能力的迫切需要。」

在這種情況下，23條立法有重要性、必要性、迫切性。縱觀整部香港國安法，其實只有禁止分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結境外勢力危及國家安全的行為。23條提及的其他危及國家安全行為，如叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、外國政團在港進行政治活動，以及本地政團與外國政團建立聯繫，香港國安法則未有涵蓋，而在上述的危及國安行為當中，以竊取國家機密、外國政團在港進行政治活動，甚至是間諜活動，法律缺位尤其明顯，對國家安全構成的潛在威脅亦是最大，應當由香港以自行立法的方式禁止。

目前對很多海外逃犯無可奈何，播放獨歌禁制令也難處理，23條立法時應參考外國的國安法及國家的反間諜法、網絡安全法等，以完善健全維護國家安全的法律和執行機制。李家超也指出，防範國安風險要「警惕意識形態的影響」，23條立法要考慮到「網絡世界出現的新手法」。

目前，國際反華勢力的對港策略已經轉變為「資訊戰」「滲透戰」以及「意識形態戰」，更多間諜或會利用各種身份在香港滲透，23條立法時應參考外國的國安法及國家的反間諜法、網絡安全法等，以完善健全維護國家安全的法律和執行機制。

23條立法是履行憲制責任，落實香港國安法第7條的法定要求，更能避免境外勢力的滲透和間諜活動，為香港長遠的經濟發展，提供堅實的法律保障。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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