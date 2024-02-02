團結香港基金｜急症室收費的啟示：投資基層醫療，共創健康未來

最近政府在公開場合表示有意增加急症室收費，再度引發有關急症室服務的討論。雖然有意見認為提高收費能打擊急症室濫用情況，但其實市民因非緊急治療前往急症室求診背後牽涉不同的考量，而收費只是眾多到急症室求診的原因之一。因此，我們不能只著眼於調整收費，還應採取更全面的方法，優先發展以預防為重的基層醫療服務，同時加強公眾教育，從根本入手，促進醫療系統的可持續發展。



來稿作者：楊樂思、張思潔



拓寬政策視角至收費外 發揮基層醫療的力量

雖然徵收更高的費用理應可以紓緩急症室面對的服務壓力，但我們必須明白到不少市民使用急症室有更深層次的原因，包括無法獲得足夠的基層醫療服務、對醫療服務選項欠缺足夠理解或財政上難以負擔醫療服務費用。

因此，在討論調整收費的同時，加強基層醫療服務才是更有效的解決方法。基層醫療能為市民提供全面的預防性、非緊急護理，有效防止患者病情惡化，從而減低對緊急服務的需求。通過擴大基層醫療服務的可及性，善用基層醫療服務提供者，將普通病人從急症室引流至社區的基層醫療服務，從而縮短急症室等候時間，並確保急症室資源留給真正有危急需要的市民。

為充分發揮基層醫療服務的潛力，我們必須善用地區的醫療及社康服務網絡。地區服務網絡可以地區康健中心為樞紐，並在此基礎上，透過跨專業團隊，為市民提供預防、治療和復康服務等持續護理。本地研究顯示，每投入1港元於社區醫療可為政府節省8.4港元的急症護理費用。透過連繫患者至適切的醫療及社康服務，地區服務網絡可以改善醫療成效、減緩慢性疾病惡化的速度、減少不必要的住院，確保資源用得其所，從而節省醫療開支。

在人口老化的背景下，長者是急症室服務的主要使用者。根據醫管局數據，使用急症室服務的長者比例從2015/16年的28.6% 顯著增加至2022/23年的37.1%。要同時照顧長者的醫療需要及減輕急症室的壓力，政府可以考慮擴大漸見成效的社區服務計劃，例如香港房屋協會「樂得耆所」居家安老計劃，為租住房協轄下屋邨的長者提供住屋、醫療及社康支援。透過提供及時支援，參加者的急症室使用率從31%顯著下降至24%。另一個值得留意的例子是賽馬會的安寧頌計劃。計畫透過整合社區醫療和社康支援來加強對晚期病患的照顧。與其他晚期病患相比，參加者在加入計劃後的三個月後的急症室使用量減少了四成。

創新模式擴大醫療範疇 非緊急急症引流基層醫療

為了進一步加強基層醫療服務的可及性，我們需要探索創新的護理模式，例如延長普通科門診的服務時間，並擴大遙距醫療的服務範疇，以為工時較長的市民及時提供醫療服務。

汲取其他國家的成功經驗，我們可以採取一系列措施來減低急症室的服務需求。 英國其中一項措施是設立專門分流熱線及網上服務，為需要緊急醫療救助，但情況未危及性命的市民分流至適切的護理服務，並為市民預約相關服務。其餘未有提前預約的患者到達急症室後，會接受初步臨床評估，以決定患者所需的護理服務。病情較輕的患者會被送到同一地點的基層醫療服務，以確保急症室資源能留給有緊急需要的市民。其他有效措施包括於晚上和週末提供更多普通科醫生的門診服務。因此，除了提高急症室服務收費外，政府應積極研究以上創新措施，善用基層醫療服務以改變患者的求助習慣。

此外，公眾教育及賦權亦為減少市民對急症室服務依賴的重要一環。透過加強自我照護，並鼓勵市民區分緊急與非緊急狀況，基層醫療服務提供者可賦權於市民，使他們能就個人醫療需求作出明智選擇。

香港需要積極扭轉現時重治療、輕預防的醫療模式，使基層醫療成為可持續且有效醫療體系的基礎。透過投資基層醫療設施、擴大現有的社區服務計劃、進一步推動公眾教育，我們可促進基層醫療發展，以至於更有效處理濫用急症室服務的根本因素同時令市民「健康啲，病少啲，開心啲」。

作者楊樂思、張思潔是團結香港基金助理研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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