黃冰芬｜如何支持23條立法？不妨多了解這份諮詢文件

日前，特區政府就基本法第23條立法展開公眾諮詢，保安局發佈的《維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢文件》，歡迎公眾提出意見。連日來，社會對儘快完成是次立法呼聲很高，紛紛表達力挺本港築牢國安防線。筆者認為，公眾在支持今次立法之餘，可多了解這份諮詢文件，從中感受立法的重要意義。



來稿作者：黃冰芬



這份諮詢文件分為九章，從維護國家安全的憲制責任開始，分別介紹了應對國家安全風險、完善維護國家安全的制度體系及相關罪行等內容。文件從立法精神、法律原則、具體執行細則都作了清楚的介紹，內容清晰易明，可稱得上一份「高質」的諮詢文件，這也充分體現了特區政府管治團隊的責任心和誠意。細看當中一些章節，不難發現，23條立法的防範、制止及懲治只是少數危害國家安全分子，保障的是廣大的守法商家和市民，符合香港的長遠整體利益。大家不妨拿一份諮詢文件了解一下這條例立法的嚴謹性、合法性和合理性。

以往每逢提到23條立法，反對派及西方反華政客都會作攻擊抹黑，將其與經濟發展、自由、人權等對立起來。特別是2003年的社會普遍對「暴亂」「分裂國家」等概念感到陌生，條例被泛民人士妖魔化，令市民難以理解立法的必要性，出現了不少質疑的聲音。此後，23條立法在泛政治化的環境下被嚴重扭曲，成為亂港勢力策劃反政府活動的由頭。而今，香港在經歷過2014年的非法「佔中」、2019年「黑暴」的重創後，各界都深刻體會到維護國家安全的重要性，在普遍認同安全是發展的大前提下，23條立法是順勢而為，理性務實之舉。

儘管社會希望盡早完善維護國安的相關法律制度，進而集中精力拼經濟、謀發展，但「樹欲靜而風不止」，亂港分子和外國敵對勢力又怎麼樂見其成？伺機發動「攻勢」，繼續污名化23條立法也是預料之中。近日，已出現一些網絡電台、國際媒體和自媒體頻道歪曲解讀、惡意報道。所以，打破謠言迷思的最佳方法就是自己研讀諮詢文件，豐富知識、裝備自己，我們就能對錯誤觀點加以辨別和駁斥。

事實上，盡管2020年香港國安法實施後「一法安香江」，迅速止暴制亂，社會總體恢復安寧，但由亂及治，還需築牢安全屏障，方能長治久安。綜觀這幾年，境外勢力和本土的亂港分子仍不收斂，多次呼籲以外國制裁、「軟對抗」等手段，意圖危害國家安全和香港穩定。在維護國安方面，只有一部香港國安法並未能廣泛適用，本港亟需23條立法與之互補兼容。故此，若能多掌握諮詢文件的具體內容，更便於向本地和國際講清楚「為什麼有了國安法還要23條立法」等重點問題。

當前，我們該用什麼實際行動支持23條立法？不妨以諮詢文件為藍本，深化認知、加強解說、由己及人、凝聚共識。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。