來稿．23條立法｜特區政府應思考更深的一個層次

這幾天，特區政府重新啟動《基本法》23條公眾諮詢，成為全港關注的焦點新聞。官員、議員與社會人士的支持聲音一波接一波，紛紛論述香港「應該」立法的各種理由，卻甚少提到「如何」達到政府口中的「積極作用」，難道是對特區政府的執行力欠缺信心？筆者以為，特區政府在推動相關立法工作時，應該留意到，在市民眼中，「如何」比「應該」更重要，畢竟23條立法如何產生積極作用，是直接影響到每一位香港人的未來，也影響到這個城市的命運。



來稿作者：吳志隆



23條立法是個敏感議題，2003年因社會爭議不休，最後在大批市民遊行反對下而擱置，此事甚至一度成為特區政府的夢魘。李家超團隊敢於承擔，主動負起立法責任，這樣的態度值得肯定，但應留意20年後的今天，民意對此事的態度是否丕變。因為民意是否支持，將直接影響立法的過程是否順利。雖說2019「黑暴」提高了大多數市民對國家安全的意識，但有關立法如何影響營商環境、個人言論自由等方面，這些方面仍有待政府進一步說明。

綜觀多位官員與愛國愛港者的言論，期有關支持論調大約可以歸納為五個方面，包括：立法對於本地發展起到積極作用；有助建立良好的法治保障營商環境；立法維護的是本地市民、商戶整體利益，懲治的是極少數破壞安全分子；立法要保證完整管用且要與國安法銜接；最後，西方主流國家在相關法律方面比國安法更為嚴格。

這些論點固然義正詞嚴，但要說服老百姓，恐怕要進一步說明如何保障市民的個人安全，如何不影響市民的日常生活。正如護士姐姐哄小孩子吃藥，不能光說吃了藥就對身體好，特別是20年前的那一次立法過程的苦，讓香港市民有了「童年陰影」。善作善成的特區團隊應更深入思考，立法將如何對香港帶來益處，具體體現在那些方面，比如保障金融安全，國安法如何避免香港成為黑錢流通的中心？政治安全方面，國安法如何讓香港避免成為間諜之都，這樣對香港市民又帶來哪些方面的生活提升。

另一方面，過往西方媒體將香港立國安法一事抹黑得不堪入目，以至於社會上確實有相當數量的民眾誤以為《基本法》23條本地立法將對本地的經濟、個人人身自由，甚至港人最珍視的言論自由等方面帶來嚴重負面衝擊。但是「港區國安法」立法至今已有三年多，所帶來的確實是利大於弊，這個真實的過程也增強了市民大眾對23條立法的信心，這也解釋了為何這一次宣告立法並沒有激發大規模的反對民意。

但儘管支持的民意佔據上風，儘管今天的議會內的愛國者佔據絕對優勢，但真正的民意仍待具體立法內容公布才能見真章，政府在現階段應該有所預備，深入研究每個立法條款對市民的影響，才能避免重演20年前的立法亂局。

中聯辦鄭雁雄主任在新春祝詞中說道：「香港人就具有特別能駕馭變局的特質，每每能創造『逢變則興』的奇跡。」筆者認為這是對香港社會很深入的觀察，也是對特區政府的友善提醒，因為23條立法之事與每位香港市民的切身利益密不可分，一旦未能好好取得民意支持，將可能引發很多不必要的麻煩，而若因此引發「小麻煩」，在正面臨「百年未有之大變局」的當前，就有可能演變成「大麻煩」。

鄭主任提醒提醒當前的香港要對所面對的不明朗因素有所預備，「在不確定中把握這樣非常確定的大勢」，也就是要用好一國兩制，發揮「背靠祖國，發揮香港優勢」的獨特優點，來克服挑戰。政府要做到這點，關鍵就要在這個月的公眾諮詢當中，廣泛地吸取民意，並在此後的立法工作中，將民意準確落實到立法的文件當中，這樣才可以完善一部具有民意基礎的香港國家安全法典，真正成為可以在適應並且保護好香港發展的安全之盾。

作者吳志隆是全國港澳研究會成員、陝西省政協委。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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