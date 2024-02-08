仲點論政｜文化遺產旅遊值得大力推動

來稿作者：劉仲恒



筆者跟很多港人一樣，喜歡旅遊。還記得在海外唸書時，有一次感恩節假後在食堂跟一位教授閒談，他說他帶了孩子去博物館，說他每去一個地方旅遊，首先會看看那地方有沒有文化、歷史景點和博物館。不錯，喜歡欣賞文化、歷史和自然資源，旅行是為了體驗真正代表某個地方過去和現在的文物、歷史和當地活動的文化遺產旅遊，一直都存在，只是現在變得更加時髦而已。

其實，國家政策也鼓勵文化遺產旅遊。上個月，廣東省政府發佈了《廣東省國土空間規劃（2021-2035年）》，說要建設富有文化底蘊的旅遊景區、度假區和特色鮮明的旅遊休閒城市和街區，鼓勵建設文化和旅遊小鎮。還希望多個城市合作，攜手建設大灣區的文化遺產旅遊路線，串聯起不同的文化景點，打造世界級的旅遊目的地。

原來，文化遺產旅客特別值得招徠是有其原因的。曾經有份研究指出，文化遺產旅客跟其他類型的旅客相比，在目的地停留的時間更長，所花的錢也更多。即使不是以文化遺產旅遊作為主要目的，超過七成的旅客還是會在旅程中參觀歷史遺址、國家公園、民族或生態遺產地、美術館、博物館、劇院一次，有的旅客甚至多次到訪這類文化遺產旅遊景點。很多旅客表示，如果旅程中包括了一項文化遺產活動，那旅程就會變得更難忘。遊客還說，他們由於要參加文化遺產旅遊活動，因而延長了在當地的逗留時間。當然，他們的花費也會因而變得更高。

所以，筆者認為我們應該在香港大力推動文化遺產旅遊。旅遊業火旺了，對整體經濟和社會都有好處。大家都知道，旅遊業可以創造就業機會和新商機，又可以通過保護文化和自然旅遊資源，來提升當地居民的生活質素。還有一點，原來文化遺產旅遊還可以促進社區發展，居民通過保護歷史悠久的文化遺產旅遊景點、促進經濟和文化發展而感到自豪，並強化對社區的歸屬感。

香港雖是彈丸之地，但原來在文化遺產旅遊方面，也是很有「本錢」的。根據聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》的界定，特區政府在2014年公佈了涵蓋480個項目的香港首份非物質文化遺產清單，其後在2017年公佈了一份涵蓋共20個項目的香港非遺代表作名錄，當中12個項目已經成功申請列入國家級非遺代表性項目名錄，而粵劇更進一步獲列入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》，成為世界級非遺項目。

有本錢就應該好好運用，全體市民都應盡力保護、傳承和推廣香港的文化遺產旅遊資源。筆者近來路過荃灣，發現在三棟屋博物館成立了「香港非物質文化遺產中心」，心裡感到萬分慶幸。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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