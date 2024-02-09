來稿｜幼稚園校長外間觀察員計劃值得業界支持

來稿作者：温志倫



教育局由2017/18學年開始推行幼稚園教育計劃（「計劃」），要求所有參與「計劃」的學校均須受質素保證架構規管。在相關政策推行後，當時確實讓不少業界感到壓力和困惑，擔心學校的質素和教學水平未能符合要求。其實，校方只要以優化教育工作的核心，做好學校自我評估（自評），再輔以校外評核（外評），推動學校藉「策劃—推行—評估」循環的工作，不斷自我完善，便能順利通過。

隨後，為提升質素評核的透明度，教育局由2018/19至2020/21學年推行先導計劃，邀請在職幼稚園校長擔任外間觀察員，並在2021/22學年起恆常化。同工對於此計劃一知半解，難免會感到有壓力。究竟這個計劃是洪水猛獸，還是能夠匯聚智慧，開拓視野呢？

智者不惑，全力參與

此計劃的目的是為了增加質素評核過程的透明度，外間觀察員擔任著重要的角色。若要了解在職校長外間觀察員的責任和角色，最直接的方法就是參與這個計劃。在參與此計劃後，現職校長能夠了解質素評核過程當中的細節，同時亦能讓接受質素評核保證計劃的學校在第三方的參與下共同見證這個過程。

杜甫曰：「上貴見肝膽，下貴不相疑。」本人對於局方所設立的制度充滿信心，教育局的督學亦清晰了解整個機制的流程運作和安排。無論對於接受質素視學保證計劃的學校，還是在職校長外間觀察員，都展示出雅量和自信。只有讓外間觀察員全心全意投入和參與其中，才能進一步提升質素評核的透明度。

良政善治，大有裨益

在職校長外間觀察員的其中一項工作就是按參與學校的教師教學技巧和學校的環境設置作專業分享，但不會評核學校的表現。相信不同學校的分享，只要聚焦在學與教的層面上相互交流，彼此必有得著。

子曰：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」在參與質素評核的學校、教育局幼稚園視學組及在職校長外間觀察員三方的見證下，此計劃提供了一個良好的平台，供同工進行專業對話，可謂難能可貴的促進業界成長的寶貴機會。接受質素評核學校的教職員團隊，亦可了解其他學校推行的不同教學活動方法，以豐富日常教學方面的點子，為幼兒提供更優質的教育。

恆常檢視，精益求精

子曰：「吾日三省吾身。」，定期反省計劃的成效至關重要，相信在職校長外間觀察員在準備分享的過程當中，亦能夠重新檢視現時學校所推行的教學理念是否能有效地協助學生進行學習。所謂「當局者迷，旁觀者清」，有關分享的內容也會獲得視學組回饋，此點更是難能可貴。因此，在觀察學校的同時，更應反思現時學校的不足，將值得借鏡的地方，帶回自己的工作崗位。

基本上，這個計劃利多於弊，在職校長外間觀察員既不需為學校進行評核，亦不會影響評核結果，更可以提高評核過程當中的透明度。此外，接受評核的學校可多了解不同學校的教學情況，分享的校長亦可透過這個機會多思考所屬學校的發展方向，從而訂立更具體和有效的年度目標。

作者温志倫是灣仔中西區工商業聯合會副會長兼教育委員會主席、香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港教育工作者聯會理事。文章標題為編輯所擬，原題為「向業界說好幼稚園在職校長外間觀察員計劃」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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