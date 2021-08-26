幼師薪級表「被走數」 　官員要懂得克服困難

教育局周三（25日）公布完成幼稚園教育計劃的檢討，社會焦點落在局方否決設立幼稚園教師薪級表。設立薪級表是特首林鄭月娥競選政綱，也是教育局副局長蔡若蓮在任職前的爭取事項，局方的決定表示二人「走數」，薪酬保障不足，老師流失率容易偏高，最後輸家是廣大學童。



幼稚園教師普遍起薪點低而流失率高早已困擾業界，訂立幼師薪級表制度，旨在保障幼師薪酬，其年資獲承認，鼓勵他們培育學子。薪級表在幾年前直至今天也是必要，局方拒絕設立的理由不夠充分。局方解釋，幼稚園的人手要具彈性，若然設立薪級表，每年幼稚園也要經教育局核准開辦班級數目及教職員編制，既失去彈性，例如難以招收插班生，而且產生約1,000名超額教師，而超額情況更會隨學生人口下降而增加，套用薪級表不可行，因此維持現時安排，並從加強教師的專業發展等方面支援幼稚園。

業界爭取薪級表已久，而且不分政治立場，教協、教聯會各自爭取，林鄭在競選把此列入政綱，給業界一個希望。根據教協說法，2019年9月及2020年5月局方曾與教協及多名幼師會面，討論薪級表等問題，期間更曾提出過具體的薪級表方案。薪級表是否完全不可行？

教聯會就2017年施政報告提出20點建議，其中包括重設幼稚園教師薪級表、調高幼稚園資助額、改善中小學班師比及中小學教師全面學位化等。（莊恭南攝）

教育局說法惹兩疑問

局方對超額教師的疑慮早已存在，但現時參加教育局計劃的幼稚園有一定的師生比例要求，若然政府能夠進一步按實際需要收窄師生比，能否令更多教師撥入常額編制，避免超額教師的問題？退一步說，當薪級表對業界如此重要，超額教師問題是否可與校方商討如何取捨？

至於彈性因素亦有疑問，對校方而言，彈性是指靈活調配教師資源，但對教師而言，這可能導致缺乏就業保障，鼓勵以短期形式聘用。再者，沒有薪級表作為客觀指標，校方會與教師爭論薪酬，或者出現同工不同酬。過往業界曾批評教師薪酬「海鮮價」，薪級表制度其實有助規範工作條件。

教育局表示，2019年中開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，而檢討教師薪酬安排是其中一個重點。相關諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成。（資料圖片）

林鄭月娥在幼師薪級表議題上違背兌現承諾，蔡若蓮在2017年上任副局長不久亦曾表示「以開放的態度探討」建議，但如今無功而回。觀乎教聯會在周二（24日）對本屆施政報告的建議，仍然提到「加快落實幼師薪級表，給予幼師合理薪酬」。而在教協啟動解散程序後，教育局會如何多聆聽幼稚園界意見，實為社會所關注。