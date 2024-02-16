楊莉珊｜美斯之亂無阻香港盛事經濟

萬眾矚目的阿根廷「球王」美斯領軍的國際邁亞密CF，在2月4日與港隊進行表演賽。但美斯全場齋坐無落場，發酵成「美斯之亂」。香港足球總會會長貝鈞奇爆料稱，美斯和國際邁亞密原定到上海作賽，但因批文沒下發，有人接觸貝鈞奇要求承接，但要1,000萬美金出場費，他斷言拒絕，形容是不合理天價。貝鈞奇指出，因上海方面已付訂金，於是改期到今年1月。由於美斯很受歡迎，香港政府出於一番好意，讓市民春節前一睹其風采，因此促成他來港。貝鈞奇稱，沒想到美斯不上場，認為對方態度惡劣。



來稿作者：楊莉珊



貝鈞奇此前以香港足總2003年邀皇馬赴港作賽為例子，指當年只支付200萬歐元的費用，稱包括碧咸等球星全部下場，令所有香港市民滿意。

美國邁阿密國際隊與中國香港隊進行的友誼賽吸引了約四萬名球迷入場，但由於邁阿密國際最引人矚目的球星美斯沒有如約上場參賽，引發了國內外各界的關注。而在報道這一消息時，不少美媒把和「美斯」（Messi）發音與拼寫相近的「混亂」（Mess）組合起來點評此事，「美斯之亂」（Messi Mess）一時間成了熱詞。

除了CNN外，其他美媒也沒放過這個「玩梗」梗（意思是將笑點進行二次加工、創造新作品的過程。）的機會。美聯社、《赫芬郵報》和《邁阿密先驅報》也使用了相似的句式，報道美斯此次行程一片狼藉，成了「公關的噩夢」，以至於「從『美斯』變成了『混亂』」。

一些別有用心的力量唱衰中國内地和香港經濟，這種情況的確是存在的。美斯不在香港落場比賽，不是受了傷，而是被受傷。有人以美斯「受傷」作為掩飾，一邊在香港賺錢，一邊則肆意欺侮香港，要讓國際社會看香港「盛事經濟」的笑話，以此達到打壓香港的目的。香港社會輿論普遍認為，整個事件，就是一場拙劣的政治操弄，這種說法是有根據的。

《環球時報》發表社評，認為不排除事件「有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪」。人民日報社旗下雜誌《環球人物》發表題為「美斯得了什麼『病』？」的評論，稱「此事背後很可能存在着將體育政治化的操弄……」

中國國家安全部2023年12月發文說，「一些別有用心者」故意製造和放大安全與發展間的矛盾，其目的是擾亂市場預期和秩序，阻礙中國經濟向好勢頭，本質是對中國特色社會主義制度及道路的攻擊否定，對中國開展戰略上的圍堵打壓。唱衰之所以被人詬病，源於捏造虛假事實，不是以事實為依據傳播訊息。和唱衰相對應的是過度唱好，這兩種情況實際上都是造假。需要旗幟鮮明反對唱衰中國經濟的同時，也要旗幟宣明反對過度唱好中國經濟。

內地官媒炮轟美斯後，主辦方Tatler Asia終於跪低，表示會為官方管道購票的觀眾提供50%退款，但這場比賽的門票售價從880至4,880港幣，觀眾付出高價購票觀賽，大量球迷和旅客並非透過官網買飛，他們的損失如何彌補？港府息事寧人，表示歡迎有關決定，認為主辦方Tatler Asia的賠償方案是負責任的做法，顯示其積極承擔的態度云云。

美斯之亂無阻香港盛事經濟，特區政府推動盛事經濟，活動一浪接一浪，上半年便有逾80項大型盛事舉行，涵蓋文化藝術、體育、經濟、貿易、金融等領域。各項盛事不單為市民帶來歡樂，也將吸引世界各地的旅客，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業獲益，且有助向國際進一步說好香港故事。

農曆龍年新年假期，香港節日氣氛非常濃厚，各區賀年活動精彩紛呈，連串節慶盛事更是吸引大批市民和遊客捧場。春節如此旺盛的「人氣」充分證明香港「旅遊天堂」、「盛事之都」魅力不減，仍然有着難以抗拒的號召力和吸引力。

賀歲盃在停辦四年後復辦，並獲FWD富衛保險冠名贊助，由世界明星隊對香港明星隊。賀歲盃在香港大球場舉行，合共吸引20,340名球迷入場。賽事由李華度、佩奧爾、馬達拉斯、迪比亞路、托迪、皮利斯、大衛韋拿七名世界盃冠軍級球員領軍的世界明星隊，對陣香港明星隊。

行政長官李家超表示，香港今年將會舉行多項國際級大型盛事，不單為本港注入源源不絕的動力和氣氛，亦盡顯盛事之都的地位和魅力，吸引全球各地人流訪港。他強調，政府會繼續和社會各界共同推動盛事經濟，務求加倍發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲和零售業等發展，讓市道愈來愈暢旺。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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