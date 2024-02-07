楊莉珊｜美斯「唔畀面」不影響香港推動盛事經濟的意志和決心

行政長官李家超2月6日出席行政會議前見記者，稱對美斯未有如公眾期望上場參賽，表示極度失望。雖然主辦方已經取消「M」品牌及資助的申請，但政府會繼續要求主辦單位向公眾清楚交代事情經過，並且回應公眾對他們的要求及訴求。李家超表示，政府在推動這次活動上做了大量協調，輔助主辦單位落實活動的工作，務求達至最好的效果，主辦方的表現對香港形象及聲譽有很大影響，尤當其活動獲得政府資助，政府更加有責任監督並確保公帑用得其所。



來稿作者：楊莉珊



今次活動，文化體育及旅遊局的人員一直努力監督主辦單位的活動安排，全力協調各個部門努力協助，解決主辦單位元在各方面的需要，政府不同部門亦努力參與，與主辦單位不停溝通，讓活動可以順利有序舉行，但美斯最終沒有出場作賽。

美斯疑似「唔畀面」牽動民情，特區政府賽後發聲明表示極度失望，立法會一個委員會應議員要求於昨天加插討論球王失場環節，議員並未把重心放在責難當局監管不力，而是支持政府為購票入場的球迷和旅客主持公道，追討損失。

議員在會上除了促請檢討公帑運用機制外，整體上隊形一致──與官府站在同一陣線齊聲譴責Tatler，新界東南地區直選議員林素蔚批評賽事猶如「世紀騙局」，問題在於主辦方，與政府無關；經民聯陸瀚民稱讚交通配套做得好，為特區政府捱批感到不值；民建聯鄭泳舜等均敦促官方嚴厲調查主辦方，為滿肚怒火、未能觀賞美斯球技的苦主追討賠償；選委界劉智鵬表明不應讓火頭燒到政府頭上，冀重點追究主辦方。議員在推動盛事上「同坐同一條船」，槍口應一致對外，才能保住政府和香港顏面，更不想在《基本法》23條立法諮詢期間橫生枝節。

特區政府為了這場國際盛事做了大量精心充足的準備，這些努力是一眾球迷和市民看得到、感受得到的。連續兩天的大球場，入場人數雖多但秩序仍然井井有條，足見香港舉辦國際盛事的能力。今次吸引到大批國內外的球迷專程來港，亦證明瞭香港積極推動「盛事經濟」的強大吸引力。

香港仍然保持國際城市的地位，特區政府預計今年上半年有超過80項盛事在本港舉行，國際邁阿密足球隊在2月4日訪港、在初一舉行的國泰新春國際匯演之夜、初二的煙花匯演、之後是首次在香港舉辦的LIV Golf職業巡迴賽、再迎來藝術三月，接著有香港國際七人欖球賽、香港流行文化節等。特區政府會成立跨部門盛事統籌協調組便利主辦方，亦會更主動出擊，希望邀請更多大型盛事落戶本港。未來一連串的盛事可以帶動旅遊、酒店、零售各行業的生意，能夠帶旺香港經濟之餘，亦能夠幫助香港文化產業的發展，進一步穩固本港盛事之都地位，向世界傳遞香港充滿動感活力形象，令香港在2024年閃耀全球。

香港盛事接踵有來，相信美斯未有如公眾期望上場參賽事件不會影響香港繼續推動盛事經濟、吸引更多國際巨星訪港的意志和決心。經濟復蘇社會和諧都需要更紮實的工作，希望各方持份者客觀總結這次表演賽所帶來的經驗教訓，從制度、合約、宣傳等方面作出改善，為廣大球迷和盛事參與者帶來更佳體驗，繼續鞏固並提升香港「盛事之都」的地位。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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