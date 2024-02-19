來稿｜改善基礎設施和服務水平　積極發展旅遊業的四點建議

來稿作者：鄺卓睿



日前，北京的兩個機場為境外旅客設立了服務區，提供電子支付指導及諮詢，讓海外旅客能夠順利適應中國的支付方式，解決一直以來困擾他們的支付不便問題。相比之下，香港在這方面的工作表現不佳，需要更大的努力，特別是在推動盛事經濟、方便旅客來港或中轉至內地措施，以及了解香港的地區文化活動方面，特別需要提升基本配套的建設和服務覆蓋範圍。

經歷近三年的新冠疫情後，香港特區政府終於重開歡迎國際旅客來港旅遊的大門，積極推動盛事經濟的發展並在世界各地宣傳香港的魅力，希望讓香港的旅遊業得以復甦，並惠及各行各業，促進香港經濟發展。根據及綜合旅遊業最新統計資料概覽及各方推測，旅客數字已逐步回升，市面上也多了分別來自內地、歐美和東南亞地區的旅客。

然而，香港特區政府在旅遊業復常和推動盛事經濟的發展方面似乎缺乏準備，忽略了基本配套在推動旅遊業發展和香港經濟逐步回到疫情前水平所扮演的重要角色。連最基本的諸如電子支付模式的支援、部分關鍵設施的交通配套、證件辦理等都一一欠奉，加上其他如服務態度欠佳、盛事活動的安排混亂等問題，使得香港難以吸引海外和內地旅客來港旅遊，也難以讓曾經到港旅遊的人說好香港的故事。因此，香港特區政府需要向北京機場和鄰近城市學習，加強基本配套的提供和建設工作。

首先，港府應在各陸路口岸、郵輪碼頭、國際機場等設立服務區，為所有來港或透過香港前往內地的海外旅客提供本地及內地電子支付指導和諮詢服務，同時提供網絡通訊、經貿工作、快速辦理申請或處理政府服務等不同方面的諮詢、證件速辦及輔助服務，為旅客和來港或到內地的工商專業人士提供便利，讓他們在香港口岸區或機場範圍內一站式地辦理或處理好所有關於證件、移動支付、網絡通訊等工作，以提升香港的便捷和優秀服務形象。為此，港府需要投入更多資源，提供培訓和指導，確保服務區的職員能夠為有需要的旅客提供優質服務。

其次，港府應該盡快並妥善地改善關鍵旅遊設施，例如蓮塘口岸、啟德郵輪碼頭等的運輸連接，以及口岸與市中心或口岸與口岸之間的連接工作。特別需要關注的是啟德郵輪碼頭與鄰近的觀塘商業區、紅磡、北角等地的連接，確保旅客能夠在下船後迅速到達市中心或鄰近碼頭的商貿區和地鐵站，再到其他熱門旅遊景點。筆者認為，與其讓政府高層到郵輪碼頭做秀、搬運行李和派發優惠券，不如認真地改善碼頭的交通運輸工作，讓碼頭成為一個新的旅遊景點，充分發揮啟德郵輪碼頭的價值。在此方面，特區政府可以考慮開辦渡輪服務，連接郵輪碼頭到中環、灣仔、北角、西灣河、尖沙咀和觀塘；同時也可以開設多條巴士路線和無軌電車服務，連接郵輪碼頭到啟德、九龍城或黃大仙等地。

再者，筆者認為港府應該與港鐵、巴士及小巴服務供應商、渡輪公司、各大商場和政府內部各機構展開溝通工作，擴大免費WIFI或政府公營網絡的覆蓋範圍，提升免費WIFI的品質和覆蓋範圍，以解決旅客在網絡通訊方面的困難。政府還可以考慮加強對旅客的網絡通訊需求的了解，並與電訊公司合作，提供更多適合國際旅客的SIM卡選擇和優惠套餐，方便旅客在香港獲得網絡通訊服務。

最後，特區政府應該加強與其他國家和地區的旅遊機構和旅遊業者的合作，共同推廣旅遊業，吸引更多的國際遊客來港旅遊。透過合作，可以提高香港在國際旅遊市場上的知名度和競爭力，促進旅遊業的發展，帶動香港經濟的增長。

總而言之，香港作為一個國際化的都市，旅遊業對其經濟和社會發展至關重要。為了提升旅客在香港的體驗，香港政府應該積極改善基礎設施和服務水平，加強與各方合作，提供更多便利和優惠，提升安全保障，並提供更好的溝通和支援。這些措施不僅有助於提升香港的旅遊形象，還能夠促進經濟發展，使香港在國際舞台上更加璀璨。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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