正值正月，香港市面本應十分熱鬧。回想起疫情前的農曆新年，我們這個城市處處人潮洶湧，沙田新城市廣場、尖沙咀海傍及周邊商場，還有銅鑼灣的各大百貨公司及商場等都人擠人。那時候，許多遊客來港除了遊覽景點，也會熱衷購買奢侈品和化妝品等。然而，現在的情況與以往有所不同！



來稿作者：林素蔚



最近，我重新拾起「獨處」的樂趣，不時用雙眼觀察、雙腳感受，繼續踏實地生活。我親眼見證香港市場繁忙程度相對減少，許多香港人選擇到內地消費，以花園街的價格享受星級酒店的服務。香港疫情後的一年裡，經濟變得更加疲軟，飲食業可能面臨倒閉潮，零售業也受到電商的取代。除了農曆新年前的上環海味街，我察覺到其他地方的生意都受到了影響。

香港政府不遺餘力地推動盛事經濟，各區都舉辦著日夜繽紛的活動。然而，我留意到部分香港人的服務態度可能相對較不如以往那般周到和熱情，這將進一步影響旅遊業的發展和本地人的消費意願。

趁著春節的機會，我本打算消費一番，為振興香港的經濟盡一份微薄之力。但最近我去了尖沙咀的一個大型商場，用餐後，詢問商場的一位客服人員：「如果我要去XX百貨公司，是往左走還是往右走？」然而，客服人員卻表示不知道那家百貨公司。我進一步詢問樓下的小巴是否經過那家百貨公司，得到的回答是：「你要問小巴司機！」最後，我找啊找！試啊試！經過一番努力，我終於找到了位於繁忙市區的百貨公司。但離該百貨公司關門的時間只剩下不到十分鐘，作為消費者，我不禁感到無奈和失望。

相比之下，幾天前我去灣仔的另一家百貨公司，他們的服務態度和素質令人讚佩。早在2002年，劉天王就已經宣傳過要提升「今時今日咁嘅服務態度」。作為中國人，我打算在新年購買唐裝和旗袍來贈與親朋好友，然而在購物過程中的「不順利」，讓我不禁思考：如果作為本地人，我已經感受到服務態度落差如此之大，那更何況對於外地遊客來說呢？這又如何能吸引外地遊客呢？在大家都致力於推動盛事經濟、日夜繽紛的同時，請先關注一下服務行業從業人員的服務態度吧。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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