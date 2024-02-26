楊莉珊｜中央為港再增自由行　特區該如何把握機會？

正在香港調研的中央港澳辦主任夏寶龍，為香港帶來一份大禮包。國家出入境管理局23日發布公告指，國務院批准增加陝西省西安市、山東省青島市為內地赴港澳「個人遊」城市。連同兩個新增城市，全國共有51個城市的居民可申請赴港自由行。



來稿作者：楊莉珊



筆者與大多數商界人士一樣，充分感受到國家對香港的關心與照顧，當香港旅遊業低迷的今天，又一次用自由行的手段為香港旅遊市場提供活水。2003年首度開放「自由行」政策，對恢復「後沙士」的香港經濟起到了顯著作用，零售業、飲食、酒店等相關行業都有受惠。雖然可預期有關措施將又一次助力香港經濟，但效果是否仍如20年前(2003年)那樣立竿見影？恐怕還有些問題需要香港本身先行優化！

香港是個旅遊城市，因此在過往三年疫情當中所受到的打擊也十分重大，剛剛過去的春節旅遊旺季，香港遊客市場的主力軍仍是內地旅客，佔比高達87%，因此可見中央此次擴大自由行城市名單，無疑可以為香港提供更多旅客來源。西安人口大約1300萬人，青島也有約900萬人，潛在遊客市場可謂十分龐大，為香港旅遊業和相關產業發展帶來積極影響，進而助推香港的經濟發展。中央主動為香港擴大自由行客源地，體現了中央對香港的重視和關心。

當然，有個不能忽略的前提是，20年後的今天，旅遊市場並不是開放了就代表2200多萬西安與青島的朋友一定會來香港旅遊，甚至一定要揮金如土，重現20年前的光輝。對旅客來說，旅遊是有選擇的，特別是當新加坡、泰國同樣對中國居民免簽，要爭取更多內地居民來港，香港要先全面提升旅遊服務。

疫情後的香港旅遊市場疲態未減，雖有環球經濟因素也少不免有本地業界服務不周的因素。綜合媒體所言，內地旅客近期對香港旅遊品質的詬病主要包括消費過於昂貴，當中尤其是酒店住宿費用特別誇張；其次是旅遊項目多年來仍以購物、美食等為主要賣點，但內地過去20年在美食與購物方面快速發展，今天香港在這些方面不僅沒有優勢，甚至已經顯露劣勢。其他配套如旅遊界人手不足、內地旅客來港購物的免稅額只有5000元等，也打擊旅客在港的旅遊感受。

要改善香港的旅遊業，關鍵在於要讓不同的遊客都在香港有良好的旅遊感受。特別是疫後內地客旅遊模式改變，興起「特種兵式」旅遊，由此可見他門的消費習慣趨向理性、保守。旅遊業界應該留意到這個關鍵的轉變，在旅遊產品上做出是當調整，譬如在住宿方面，高昂消費的豪華酒店固然要有，但經濟型的酒店是否也應該有一定數量？此外在旅遊項目上，除了購物、主題公園等傳統項目外，也可以開發文化民俗、自然郊遊等新體驗。而更關鍵的是服務，最近對香港服務行業不滿的聲音不時見諸報端，特別是感慨食肆服務大不如前，交通服務昂貴而且服務態度差。業界應設法提升服務質量，才可以吸引旅客在香港快樂出行同時大快朵頤。

而在相關配套政策方面，也需要盡快優化，比如最多人關注的內地居民來港購物免稅額，目前僅有5000元，難以讓內地居民在香港盡情購物。文體旅局的楊潤雄局長透露，政府已就個人自用進境物品免稅額與內地部門積極溝通，爭取可以放寬管制，讓內地旅客可以在購物天堂盡情發揮。

有聲音表示，特區政府應繼續爭取中央政府開放更多城市落實居民自由行的安排，此舉誠然是好，但並非開放了，當地旅客就一定要來香港旅遊。因為香港在內地旅客心目中只是一個選項。特區政府更應該聯手旅遊業界積極優化全方位的產業及配套，讓遊客可以在香港可以不斷體驗到優質的甚至全新的旅遊感受，如此就算是已經多次來港的大灣區內地城市居民，也可以繼續成為香港的旅客。若能如此，才能讓香港旅遊重現「活力之都」的盛世。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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