仲點論政｜關於盛事經濟之我見

來稿作者：劉仲恒



一連八日的內地春節黃金周剛結束，特首做了個相當正面的評估，表示期間香港吸引了近144萬遊客來港，除了酒店的入住率不錯，連餐飲和零售業也直接受惠。他說政府將繼續推動盛事經濟，很快會舉行像香港藝術節、巴塞爾藝術展、香港國際珠寶展、影視娛樂博覽這樣的國際盛事，讓聲勢持續下去。

的確，對於任何城市來說，舉辦盛事都是值得驕傲的時刻，不但對自身的品牌能產生正面作用，還能為旅遊和餐飲業注入強心針。筆者絕對不是質疑舉辦盛事能為經濟帶來的好處，只是想從更多角度來分析一下。

在筆者看來，要成功舉辦盛事就必須投入大量的資源，不投入資源而又想盛事辦得好是不可能的，搞糟了還會丟人現眼，怪難看的。但投資就不可能不講究回報，如果投入大量資源而只能獲得非常短暫的回報，那是否值得就必須商榷了。很多計劃舉辦大型盛事的城市，都喜歡援引1992年的巴塞隆拿奧運作為例子，那是個相當成功的個案，讓巴塞隆拿成為國際旅遊業的新寵。在那以後，很多新的奧運主辦城市都會研究並希望效法巴塞隆拿的成功經驗，從中學習，從中得益。然而，巴塞隆拿的情況是有其獨特性的，後來的結果顯示，其他城市不容易複製那份成功的「秘訣」。

有一次，筆者去了加拿大洛磯山脈旅行，因而使用了卡加利國際機場。卡加利是個人口只有130萬的中型城市，但機場卻起得相當大。行李運輸帶好像有香港國際機場那麼多，但使用的人卻寥寥無幾。原來，在很多人眼中，卡加利機場是個「過度建設」的典型例子。1988年的冬季奧運會在卡加利舉行，為了配合參賽和觀賽人流，他們起了個相當大的機場。奧運會結束後，其他基建項目像奧運村還能發展為住宅用途，但由於卡加利並不是樞紐機場，結果機場就變成了個「大白象工程」。

在這年頭，可持續發展是做任何大型投資的主要考慮因素。現在很多舉辦大型運動盛事的城市都已經懂得這個道理，例如舉辦完奧運就趕快利用設施辦好殘奧，盡量利用已投入的資源。筆者認為，無論是體育項目還是其他盛事，主辦地的最主要考慮事項，就是如何讓短期的大型盛事可以提供長期而可持續的效益，讓好處超越盛事的本身和其時限。從另一個角度看，就是如何搞好盛事的「遺產」。任何主辦地都可以從很多社會層面從這遺產中獲益，例如城市重建、對基礎設施的投資、刺激經濟成長的機會、文化發展、環境改善、聲譽提升等。說白了，盛事的遺產就是能為主辦城市帶來的長期投資回報，而這回報應該也必須成為計劃舉辦任何盛事時，最關鍵的商業考慮因素。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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