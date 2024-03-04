尚海龍｜財政預算案「尚九招」之後的第十招

新年度的《財政預算案》公佈，傳來不少好消息。社會市民和輿論反映，正面意見居多。顯示財爺在目前如此的經濟情勢下，依然能夠兼顧平衡，該省的果斷節流，該花的精準投入。 《財政預算案》顯得有承擔，有魄力，而且精打算盤。



來稿作者：尚海龍



我在上月向財爺提出了的預算案「九招」，很高興財爺也接了其中七招，包括撤銷樓宇額外印花稅「辣招」、高才通計劃進一步做大做強、擴大發行債券的數額和品種、簡化股票市場上市程式、優化升級城市「智方便」、調整對電動車的優惠計劃、龐大基建開支先後緩急等。

其中一如公眾最為注目的樓市問題，我也集中討論一下這個方面的進一步看法。撤銷額外印花稅的決定固然是一個「遲來比不來好」的改變，但單純只靠這一招，未必能夠起立竿見影的效果。而金管局同時宣佈的取消假定兩厘的壓力測試，以及將按揭下限調成到七成，就會形成足夠的誘因，有利買家入市。

須知樓市之所以淡靜，在香港中產家庭而言，並非一定是銀根短缺，而更主要的是觀望心態，不知道什麼時候樓價會掉到最低。而樓市持續呆滯造成下行，同時也令業主們資產貶值。而同樣作為投資者，在普遍經濟不明朗的情況下，錢往哪裡投，是股市？還是基金？與其估計都是「低處未見低」，不如放銀行定期收收息了。

如果再加上政府適當地控制土地供應，有理由相信，政策改變有機會啟動樓市。從而帶動整個投資市場復蘇。

財政司司長陳茂波2月28日公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

如果說香港市民還有觀望心態的話，近年透過高才通計畫到港的好幾萬個人才和他們的家庭，住房就必然是個剛需了。目前香港私人住宅的租金已經因此上漲，據我們「高才通人才服務協會」的初步調研，光目前有迫切買房要求的已經有幾百戶。

不過「家家有本難念的經」，高才通來港人才進入樓市的難點，在於資金調動。相比內地，香港更著重買房者的還貸能力，他們必須有充足的內地資金證明，才能成功獲得貸款。除非內地的個人信貸資料可以與香港方面互通，否則的話，政策改變了尚欠關鍵配套，樓市對於高才通人才，依然會是「蜑家雞見水，睇得唔飲得」。我還關注到，已經有個別高才人士急於買樓，但首期不足或信貸資料不齊全被「殺訂」，需要政府進一步關注。

《財政預算案》中，提到金管局會與內地監管當局，繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架，允許兩地銀行在取得客戶同意之下，跨境查閱相關企業的信貸資料，從而進行有效而可靠的信用評估。但是這些互通機制目前只限於企業而非個人。我在這裏繼之前提出的「九招」之外，針對性地提出「第十招」——將兩地信貸資料互通的機制擴展到個人，那麼，真正做到「水到渠成」，高才通人才才能走完買房的最後一公里。

這「第十招」也自然同樣地有利於政府已經宣佈恢復推行的新資本投資者入境計劃，有意申請者對於在香港買房的需求難道還會低嗎 ？ 希望我的「第十招」不應該因為《財政預算案》已經公佈而被錯過。財政司司長並非「一日財爺」，政策天天都可以優化，可以推陳出新。

此外， 高才通人才獲取香港為期兩年的身份證，而且得以具備條件買房，也並不能說完全融入了香港社會。他們家庭的生活、孩子的插班就讀、兩年內開展的創業和就業等問題， 還繼續需要政府有關部門「可持續」地協助解決。 就此，我會在立法會內委會下建議成立「協助新來港人才融入香港的小組委員會」，加強議會關注，推動政府落實。

高才通計劃是否能夠成功，不能光是靠數人頭。社會關注數量的同時，更重要的是來港人才當中，絕大多數都是出於黃金年齡的中高端人才，而且還是份屬香港本身最為欠缺的行業，如環保、新能源汽車、高端晶片等，他們將會是為香港社會注入新的血液。無論從「人口組合」和「人才組合」的層面出發，都會對香港的未來發展，尤其是結構性經濟轉型，發放具戰略性的能量。

解決上面所提到的所有問題，高才通人才到港，才能從數人頭的「人才紅利」，轉化為「位址紅利」和「稅單紅利」，切實幫助香港經濟發展，「由治及興」。

作者尚海龍是立法會（選舉委員會）議員、高才通人才服務協會創會會長 。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。