來稿｜中國兩會成世界經濟的希望燈塔

來稿作者：楊華勇



十四屆全國人大二次會議星期二（3月5日）開幕，國務院總理李強作政府工作報告。政府工作報告指出，過去一年，中國經濟總體回升向好，國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列，並提出今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右。

今年中國兩會受到全球矚目，「高質量發展」、「新質生產力」等關鍵詞成為外媒關注焦點。外媒和國際人士普遍認為，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。中國全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以高質量發展全面推進中國式現代化，將持續為自身發展、地區繁榮以及全球經濟復甦貢獻力量。

「高質量發展」、「中國式現代化」、「新質生產力」等成為外媒普遍提及的「兩會關鍵詞」。《巴基斯坦觀察家報》以「從2024年中國兩會看『一帶一路』的未來和期望」為題報導指出，中國兩會成世界經濟的「希望燈塔」，中國共建「一帶一路」倡議已成為21世紀最大的大型發展項目，成功消除了地緣政治、保護主義、單邊主義、戰爭思維、孤立、邊緣化等溢出效應，推動發展中國家和「全球南方」實現更大程度的社會經濟一體化、互聯互通、生產與合作。

美國彭博社介紹稱，新質生產力涵蓋科技創新、綠色能源、協調發展等領域，並表示中國已在多個領域取得了進展，清潔能源對經濟的支撐作用不斷增強；韓國《中央日報》表示，今年中國兩會的一個關鍵詞是「高質量發展」，「中國現在的目標是要通過高質量發展讓人民群眾生活更美好」；歐洲《現代外交》網站說，今年中國兩會將重點關注「新質生產力」，這是一種創新驅動的先進生產力質態，是推動實現高水準科技自立自強的基礎；中國美國商會主席說：「中國不僅是關鍵市場，更是人才和創新的首要沃土，對美國企業的全球競爭力至關重要。」；英中貿易協會執行董事莉絲·貝特爾森亦表示，許多英國企業看到中國市場的巨大價值，加倍努力發展中國業務；中國日本商會會長、松下控股集團全球副總裁本間哲朗眼中，中國如今不僅是製造大國，還已成為創新大國；西門子全球執行副總裁、西門子中國董事長、總裁兼首席執行官肖松認為，新質生產力正成為中國全力推進高品質發展的新引擎，西門子也因此看到廣闊的市場機遇與新業務增長點。

荷蘭經濟學家表示，從長遠來看，經濟成功是由開放程度、教育投入、競爭力、基礎設施投入、創新和生產力增長等多重因素驅動的。近年來，中國在這些領域持續投入，「我對中國的長期發展感到樂觀」。 約旦「安曼新聞網」表示，中國經濟保持回升向好、長期向好的基本趨勢，為全球經濟復甦提供強有力支撐。烏拉圭駐華大使說，中國是世界經濟增長的重要引擎，全世界都對2024年中國發展充滿期待。大量跨國企業「用腳投票」，選擇在中國增資擴產，共用中國高質量發展紅利。

摩根士丹利在最新發佈的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。「大摩」在最新發佈的報告中表示，隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資者撤出中國股票市場的行動已經按下暫停鍵。「大摩」策略師Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日關於多頭基金頭寸的報告中寫道，今年2月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金已經開始增持成長型和科技股。「大摩」分析稱，這些轉變可能預示著，中國市場將重新奪得其此前在各大資管機構全球投資組合中失去的份額。

諷刺的是，某些西方國家利用所謂「脫鉤」政策來打壓中國經濟增長，並停止與中國科技合作。然而，中國仍然是對外國直接投資最具吸引力的目的地。在中國中央政府繼續擴大內需、升級供應鏈、培育新業態的推動下，今年中國經濟有望實現5%的增長。

按購買力平價計算，中國目前約佔世界經濟的19%，而美國約佔15%。事實上，包括共建「一帶一路」倡議在內，由中國提供的公共產品正逐步改變全球互聯互通、合作和人文交流，成為全球民生和可持續發展不可或缺的要素。

國家統計局發布的數據，2023年中國GDP同比增長5.2%，達126.06萬億元人民幣，連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%，位居世界主要經濟體前列，成為世界經濟增長的第一大引擎。

國際貨幣基金組織分析，中國經濟增速每提高1個百分點，其他國家經濟增速將提高0.3個百分點左右。看來，中國堅定不移地改善投資者營商環境，正在為世界經濟復蘇注入更多動力。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平星期二下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高品質發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。

海外人士對習近平總書記關於發展新質生產力的重要論述給予高度評價，認為習近平總書記的論述為繼續鞏固和增強經濟回升向好的態勢注入動力，為中國經濟高品質發展、推進中國式現代化建設提供科學指引，相信中國發展新質生產力將不斷取得成果，向「新」而行的中國經濟也將為全球經濟發展增加新活力、帶來新機遇，助推建設和平發展、共同繁榮的美好世界。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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