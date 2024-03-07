來稿｜全國兩會意義重大開闢新時代

來稿作者：周厚立



走過全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，在新中國成立75周年、實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，今年全國兩會的召開意義重大。聚焦堅持高質量發展這個新時代的硬道理，全國兩會成為議大事、謀大計的重要平台，成為觀大局、察大勢的關鍵窗口。

十四屆全國人大二次會議5日上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。報告表示：今年國內生產總值（GDP）目標為增長5%左右，需要提出擴大高水準對外開放，促進互利共贏，同時主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。

報告提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能。考慮到每1個百分點的GDP增長約能創造新增就業200萬至220萬人，今年1200萬人的城鎮新增就業目標，也要求GDP保持5%以上的增速。

今年再度將GDP增長目標設定為5%左右，是充分考慮中國經濟增潛力與中國經濟復蘇面臨的內外複雜環境，同時，也是中國完成全年就業任務的重要保障和基礎。考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。

當前我國具備5%左右的經濟增長潛力，這也是實現2021年到2035年經濟總量或人均收入翻一番的基本要求。更重要的是，當前保持中高速經濟增長水準，能夠為保障民生就業、維護金融穩定、化解地方債務風險提供重要基礎，為加快現代產業體系建設，紮實推進高品質發展提供有利的環境。5%左右的經濟增速目標既能夠發揮出目標的信號和引導意義，還有利於提振信心這一增量在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中也是領先的。

麥肯錫資深董事兼大中華區總裁倪以理在LinkedIn上問了一個問題：「隨著全球投資者和企業尋求增長，每個人都在想：下一個中國在哪裡？」他的回答放在今天西方是非常政治不正碓的：「下一個中國就是中國！」他用最簡單的數學列舉了自己的論據，如果中國的GDP在未來10年以最保守每年2%的速度增長，那麼累計增長總量將相當於印度一年的GDP。如果中國的GDP以5%的速度增長，總量將相當於印度+日本+印尼。

實現高品質發展是中國式現代化的本質要求之一。中國5.2%的經濟增速高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅，充分彰顯中國經濟發展強勁的內生動力、韌性和潛力。

中國具有顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢，科技創新能力在持續提升，新產業、新模式、新動能在加快壯大，發展內生動力在不斷積聚，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，必須增強信心和底氣。

回望2023年，以習近平主席為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，化危機、闖難關、應變局，我國經濟回升向好，國內生產總值超過126萬億元，比上年增長5.2%，對世界經濟增長貢獻率有望超過30%，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

我國經濟基本面長期向好，市場主體超過1.5億戶並在持續較快增長，14億多人民勤勞智慧，宏觀政策有工具有空間，我們還積累了應對重大風險挑戰的豐富經驗，在以習近平主席為核心的黨中央堅強領導下，全國上下團結奮進、真抓實幹，一定能夠完成經濟社會發展主要目標任務。

「國家好，香港一定好」。國家在過去、現在和未來都必定是香港最堅強的後盾，只要本港能積極發揮「一國兩制」的優點，做好國家「十四五」規劃給予香港的定位，把握國家雙循環及粵港澳大灣區的發展機遇，香港的未來必定會更好。今天的香港站在新的歷史起點上，亦是聚焦發展、開新篇的關鍵時期，香港各界須有團結、奮鬥的新作為。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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