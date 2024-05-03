冷氣機滴水｜食環署展開晴天執法行動　預告半年內先巡六區黑點

夏天到，冷氣機滴水也到來，行過隨時「中頭獎」。食物環境衞生署發言人今日（3日）指，因應夏季來臨，針對冷氣機滴水造成的環境衞生滋擾，上周五（4月26日）起已加強宣傳教育，包括在490個大廈及屋苑，派出約1.4萬份冷氣機滴水的單張及海報。



署方表示，在5月至10月期間，署方會在東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區展開代號「晴天」的先導執法行動，主動巡查區內冷氣機滴水黑點。



過去一周展開宣傳教育活動

食環署發言人表示，因應夏季來臨，針對冷氣機滴水造成的環境衞生滋擾，自上周五（4月26日）起已加強宣傳教育，在過去一周，食環署人員在全港各區進行宣傳教育活動，包括與物業管理公司和地區人士派發宣傳單張、展示宣傳海報和橫額等，提高市民對冷氣機滴水的認知，並採取預防措施，減少滋擾情況，期間派出約1.4萬份冷氣機滴水的單張及海報，當中涉及490個大廈及屋苑。

率先針對東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區

在5月至10月期間，食環署會率先在東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區展開「晴天」行動，主動巡查區內冷氣機滴水黑點，以更具針對性的執法策略，提高打擊冷氣機滴水問題的成效。食環署發言人指，相信連串措施可迅速、有力打擊冷氣機滴水的違規行為。

署方亦會持續透過不同渠道和方式，包括播放電視宣傳短片和電台宣傳聲帶、在公共交通工具展示廣告、利用網上平台發放資訊及推出專題網頁等，向市民傳達有關信息。

據現行法例，任何人任由冷氣機滴水而對別人造成衞生妨擾，屬於違法。如證實有妨擾情況，食環署可發出「妨擾事故通知」，着令有關處所的業主／住戶在指定限期內減除妨擾事故。如有關人士不遵辦「妨擾事故通知」，食環署可提出檢控，一經定罪，最高可判處罰款10,000元及就妨擾持續的每一日罰款200元。