東區夜繽紛｜數十人海旁觀賞無人機表演　民政專員冀成訓練基地

今晚（3日）在北角東岸公園主題區，有「東區夜繽紛」無人機燈光表演，以及東區無人機協會成立典禮。東區民政事務專員致辭時表示，今次活動「喺東區嚟講，係好大嘅盛事」，因是首次有地區成立無人機協會，以推動地區人士學習無人機，他展望在未來，可將東區發展成無人機的訓練基地，吸引更多愛好無人機的市民來東區玩無人機。



現場在海旁觀看表演的嘉賓有約40人，而在鐵馬外觀看的市民則有約30人，有東區居民認為表演「非常好」，亦覺政府可對活動有更多宣傳，「應該唔會得咁少人嚟睇嘅，平時呢到好多人。」



+ 2

400部無人機演出 砌出太空人探索、火箭等圖案

在北角東岸公園舉行的「東區夜繽紛」無人機燈光表演，有近400部無人機在90米高空上交織出不同立體圖案，如龍躍飛天、太空人探索、火箭等；東區民政事務處表示，望能透過無人機燈光表演，為社區營造熱鬧氣氛，以及讓市民感受東區海濱日夜的活力和魅力。

民政專員陳尚文：東區與無人機有淵源

東區民政事務專員陳尚文指，東區對推行無人機發展甚有淵源，在疫情期間，東區民政事務處與東區學校聯絡委員會合作，讓區內學校的學生可有更多學習無人機的機會，以及推廣全人發展。他希望未來東區可展現對無人機發展的推動力量，將東區發展成無人機的訓練基地。

無人機協會主席：望透過無人機推動學生創科發展

東區無人機協會主席李德權則表示，無人機已成一新興運動，亦被廣泛應用在日常生活和專業工作，如農業、屋宇測量等。他指出，成立協會的主要目的是希望透過無人機的訓練和交流，促進會員，特別是年輕人學習使用無人機，讓學生可學習到有趣的科學知識，配合STEM教育，以推動學生在創新科技方面的發展。

炮台山居民建議政府多做宣傳：應該唔會得咁少人嘅

住在炮台山的蔡太今早在東岸公園運動時，發現海濱圍起鐵馬及指示牌等，這便得知晚上有無人機表演遂前來觀看，她認為表演「非常好」，最喜歡龍、火箭、太空人的圖案。不過她認為表演「唔係咁多人知道有」，「應該唔會得咁少人嘅，平時呢到好多人」，她建議政府可對活動多加宣傳。

另一東區居民盧同學在放狗時經過東岸公園，發現有表演便順道看看，她認為表演不錯，最喜歡太空人圖案，覺得「好勁，可以喺天空整到咁完整嘅圖案。」