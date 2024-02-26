財政預算案｜維港每月放煙花　環團憂污染　倡無人機表演更環保

星期三（28日）將港府發表財政預算案，有消息指出，港府有意優化維港兩岸夜空上演的「幻彩詠香江」，並加碼每月在維港放煙花及無人機表演，冀吸引旅客訪港。不過有環保團體指，放煙花時會導致二氧化硫等空氣污染物產生，市民如吸入肺部愈深，可能導致咳嗽、支氣管炎、哮喘等健康問題，而放煙花所產生的廢物，亦可能影響維港水質。環團倡議改用無人機表演，加強本港環保旅遊推廣。



▼2月11日年初二 農曆新年煙花匯演▼



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放煙花致空氣污染 影響呼吸道健康

過去跨年、農曆新年在維港舉辦的大型煙花匯演，均吸引了不少旅客訪港。至於現時每晚在維港兩岸夜空上演的「幻彩詠香江」，有消息指，政府擬重點加碼每月在維港放煙花及無人機表演，冀吸引更多旅客訪港。

環團綠惜地球總幹事劉祉鋒解釋，放煙花時產生的空氣污染，有機會影響市民的呼吸道健康。他解釋，煙花含有碳、硫磺及能產生不同顏色火焰的鐵粉等，而放煙花時會在空中排放二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳。另外，亦會產生懸浮粒子等污染物，如吸入肺部愈深，可能導致咳嗽、支氣管炎、哮喘等問題，尤其小孩及長者有較大風險。

綠惜地球總幹事劉祉鋒解釋，放煙花時產生的空氣污染，有機會影響市民的呼吸道健康。（資料圖片 / 李澤彤攝）

曾忘記關窗 坐家中聞刺鼻氣味

他舉例，有一次維港舉行煙花匯演時，其居所可望見部分維港景觀，由於忘記關窗，坐在客廳的他聞到一陣刺鼻氣味，夜空則漂著灰煙，相信氣味是來自二氧化硫。

除了造成空氣污染，他表示如放煙花時間在凌晨12時，會對居住維港附近居民造成短暫的噪音污染，「聽到嘭嘭聲」，影響睡眠。另外，他指放煙花後產生的廢物，如包裝的紙、塑膠亦會掉落維港水中，降低水質。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼



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倡煙花一年放一至兩次 無人機表演更環保

劉祉鋒認為，如保持一年放一至兩次的煙花是可以接受的，「大時大節放一放，有歡樂氣氛OK。」但認為「由一至兩次變十二次，太誇張啦。」他亦認為，大型煙花匯演耗資過百萬千萬元，如利用公帑支出會令政府財赤壓力更大，如每個月要尋求財團贊助，亦未必容易。

他建議，政府可仿效其他城市，利用無人機進行表演，亦可排列出美麗的圖案，而不會排放污染物。他認為如此能在吸引旅客及環保兩方面達到平衡。另外，他建議政府多推廣環保旅遊以吸引旅客，提出強化宣傳香港的郊野公園、海岸公園，並稱有許多日本旅客專程來香港行山，如石澳龍脊等地，甚至會出現「塞人」情況。他亦指，這樣可同時帶動附近鄉郊小商戶的生意，惠及基層。