暴雨水浸｜渠務署稱會在各區進行小型改善工程　減低水浸風險

本港上周六（4日）迎來首個紅色暴雨警告，在持續暴雨下，重災區將軍澳及清水灣出現水浸及山泥傾瀉。渠務署今日（6日）晚上在其吉祥物「下水水」的社交平台專頁撰文，提到會在全港各區，包括在西貢及將軍澳區進行小型改善工程，如改善現有進水口、加建路邊集水溝和排水渠等，進一步減低各區水浸風險。



▼5月4日 將軍澳及清水灣大水浸▼



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天然山坡山泥傾瀉阻塞渠道 日出康城露天停車場水浸

渠務署今日（6日）晚上在其吉祥物「下水水」的社交平台專頁撰文，提到過去的周六（4日），香港迎來今年首個紅色暴雨警告，持續暴雨令本港部分地區出現水浸及山泥傾瀉。

署方指，大雨的隨機性高，周六的持續暴雨，雨量集中香港東部，在西貢區包括將軍澳全日錄得超過400毫米雨量。密集暴雨亦會引致部分地區山泥傾瀉，署方指，當日將軍澳一個（日出康城）露天停車場出現的水浸，是因附近天然山坡山泥傾瀉所，沖下來的泥石阻塞下游渠道所致。

渠務署：渠務署一至兩小時內完成處理

渠務署指，一直與天文台保持密切聯繫，按其降雨預測作超前部署。署方當日也因應預測，增派人手至超過160隊緊急應變隊伍，動員約600人在全港各區進行檢查及清理渠道，所有水浸個案能於收到通知後一至兩小時內完成處理。

▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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工程：改善現有進水口、加建路邊集水溝和排水渠

此外，署方表示，會在全港各區進行小型改善工程，例如改善現有進水口、加建路邊集水溝和排水渠等，其中包括西貢及將軍澳區，進一步減低各區水浸風險。

署方又提到，會持續提升防洪基建，減低各區水浸風險，除現時正進行11項防洪建設工程，另有7項雨水排放系統改善工程計劃在今年向立法會申請撥款，當中包括建造6個大型蓄洪池，以進一步減低有關地區的水浸風險。署方已加快工作，正為有關工程項目同步進行招標。

▼5月4日 西貢大網仔路大暴雨水浸致汽車死火▼

