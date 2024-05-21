暴雨水浸｜渠務署確認4宗水浸個案　於1至2小時內完成處理

天文台今日（21日）在上午10時至下午4時半期間，先後發出黃色、紅色和黃色暴雨警告信號，為本港帶來大量雨水，雨勢最大為大嶼山，累積多達300毫米雨量。渠務署今日在社交平台Facebook上指，截至下午4時30分，共確認4宗水浸個案，分別位於大嶼山翔東路、嶼南道、塘福及北大嶼山公路，所有個案都已於1至2小時內完成處理及清除水浸。



天文台今日（21日）先後發出黃色、紅色和黃色暴雨警告信號，大嶼山累積雨量高達300毫米。渠務署今日在社交平台Facebook上指，因應天文台於今日下午2時50分發出紅色暴雨警告，渠務署緊急事故控制中心已於下午2時41分啟動，已安排增派至超過90隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。

渠務署指，截至下午4時30分，共確認4宗水浸個案，分別位於大嶼山翔東路、嶼南道、塘福及北大嶼山公路。渠務署已即時指派緊急應變隊伍跟進個案，所有4個確認水浸個案都已於1至2小時內完成處理及清除水浸。

渠務署昨派超過30隊人手加強巡查 完成清理淤塞渠道工作

渠務署指，自昨晚開始已派出超過30隊人手加強巡查，包括全港約220個容易受水浸影響地點，及曾經受較嚴重水浸的地點，例如黃大仙、東區、西貢及將軍澳，並已迅速完成清理淤塞渠道等工作，以減低水浸風險。

上次暴雨，將軍澳廣泛地區嚴重水浸，西貢區議員方國珊指，上次嚴重水浸的停車場附近有一條水去渠，今日大雨期間亦成為渠務署「重點招呼」地點，派員駐守及清理，確保渠道暢通。