啟德體育園青年運動場鋪好草皮 港首採即鋪即用 混合草坪更耐用
撰文：吳美松
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啟德體育園內的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程，是全港首個公眾運動場採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術。該草坪為混合草坪，由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，因此同屬真草草坪，保持了自然草的質感。混合草坪能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節。
啟德體育園即將在2025年上半年啟用，園區內各設施陸續落成，啟德青年運動場為其中之一，能夠容納約5,000名觀眾，並在設計階段已在球場周邊地底安裝了雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。
全港首個公眾運動場採國際泛用「即鋪即用」技術
是次草坪鋪裝工程是全港首個公眾運動場採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術，確保草坪系統及相關設施符合世界欖球協會（World Rugby）和國際足球協會（FIFA）等國際標準。草坪事先於珠海苗圃種植，經收割後即日運到啟德青年運動場鋪設。草坪系統的下方，由快速排水、自動灌溉等多個地下結構層組成，確保草坪健康生長，同時提升園區的環保效益。
而採用混合草坪則能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節，為香港運動場地的理想選擇；不少亞洲的體育場地均使用百慕達草坪。
主要設施料可今年年底落成 明年上半年啟用
啟德青年運動場草坪系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及進行測試，整個項目工程亦已進入最後建設階段，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底落成，並開始進行各項測試活動。
待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用，未來會支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展，亦會安排適當時段向公眾開放進行緩跑活動。