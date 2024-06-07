啟德體育園青年運動場鋪好草皮　港首採即鋪即用　混合草坪更耐用

啟德體育園內的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程，是全港首個公眾運動場採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術。該草坪為混合草坪，由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，因此同屬真草草坪，保持了自然草的質感。混合草坪能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節。



啟德體育園內的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程。（啟德體育園提供）

啟德體育園即將在2025年上半年啟用，園區內各設施陸續落成，啟德青年運動場為其中之一，能夠容納約5,000名觀眾，並在設計階段已在球場周邊地底安裝了雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。

全港首個公眾運動場採國際泛用「即鋪即用」技術

是次草坪鋪裝工程是全港首個公眾運動場採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術，確保草坪系統及相關設施符合世界欖球協會（World Rugby）和國際足球協會（FIFA）等國際標準。草坪事先於珠海苗圃種植，經收割後即日運到啟德青年運動場鋪設。草坪系統的下方，由快速排水、自動灌溉等多個地下結構層組成，確保草坪健康生長，同時提升園區的環保效益。

啟德體育園內的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程，是全港首個公眾運動場採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術。（啟德體育園提供）

啟德青年運動場草坪系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及進行測試。（啟德體育園提供）

啟德體育園指採用混合草坪則能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節，為香港運動場地的理想選擇。（啟德體育園提供）

而採用混合草坪則能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節，為香港運動場地的理想選擇；不少亞洲的體育場地均使用百慕達草坪。

主要設施料可今年年底落成 明年上半年啟用

啟德青年運動場草坪系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及進行測試，整個項目工程亦已進入最後建設階段，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底落成，並開始進行各項測試活動。

待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用，未來會支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展，亦會安排適當時段向公眾開放進行緩跑活動。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！