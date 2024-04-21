世界地球日｜啟德體育園種植超過1000棵樹　雨水收集系統供灌溉

啟德體育園2025年上半年啟用，明日（ 22日）是2024世界地球日，園方表示，積極推動香港的可持續發展，透過採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區的暢達度和與周邊社區的連貫性，以鼓勵市民使用公共交通工具出行等，致力打造環保低碳的賽事活動場地。



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啟德體育園發言人表示，於項目設計和建造階段，已注入多項可持續發展元素，落實措施減低園區的碳排放量，致力協助香港在2035年前實現碳排放量減半的能源與氣候政策目標。

園方表示，園區的設計注重可持續性發展，符合多個國際標準，並榮獲多項綠色建築證書及認證：

•園區綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，包括不同的本地原生植物，達至可持續的綠化景緻及環境特色

•提供14公頃戶外空間，透過綠化天台及垂直綠化，提高城市生態及淨化空氣

•所有建築物均採用先進的通風系統和綠色設計，改善空氣質量並減少碳排放

•所有私家車泊位均設有電動車充電設施

體育園內的建築物以減碳排放的目標設計，配備最新的節能系統，以降低整體能源消耗，例如：使用由機電工程署啟德區域供冷系統所供應的冷凍水作空調之用，超過10％的屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少1%的建築物能源使用量。其他包括採用智能建築管理系統以提升能源效益、建築物及半開放空間採用自然光設計，在室內體育館和室外運動場廣泛採用LED照明系統。

園方稱將實施全面的廢物回收及管理措施，以達致有效回收及減少製造一次性使用物品。設置庭院廢物堆肥系統，將庭院廢物如落葉等，轉化為堆肥，減少廢物棄置量；所有場館設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25％的灌溉需求。

體育園用以行人為導向的交通規劃措施，連接不同的公共交通工具，包括港鐵、巴士和渡輪等，以及附近的行人網絡；提供多樣化的道路網絡，包括單車及緩跑徑、蜿蜒小路和主要道路，提供便捷的有蓋行人通道，連接各場地設施和戶外休憩空間，並貫通啟德發展區內海濱長廊和休憩用地的行人與單車共用的共融通道。