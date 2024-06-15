甯漢豪視察紅磡土瓜灣海濱　短期內提交修例以興建行人板道貫通

發展局局長甯漢豪今日(15日）視察九龍海濱的最新情況，稱明白公眾期望駁通紅勘及土瓜灣海濱，期望修訂《保護海港條例》以興建行人板道等方式早日貫通。發展局在社交平台又透露，擬議修例框架獲得公眾普遍支持，將今年內提交修例草案。



視察海心公園二期等 明白公眾期望駁通紅勘及土瓜灣海濱

發展局今晚在社交平台Fcaebook表示，局長甯漢豪今日與立法會議員李慧琼視察九龍海濱的最新情況，包括海心公園二期(視察魚尾石、富德中心及青洲英泥碼頭)、九龍城汽車渡輪碼頭及翔龍灣一帶的海濱，並簡介修訂《保護海港條例》（《條例》）的最新建議 。

甯漢豪表示，政府一直致力優化紅磡及土瓜灣附近海濱用地，例子包括於去年底啟用的土瓜灣海濱長廊和於今年2月啟用的紅磡都市公園（第一期）。她又表示，儘管有這些改進，明白公眾對駁通紅磡及土瓜灣海濱有殷切期望，希望將海濱長廊延伸及優化。

期望修例以建行人板貫通 現行條例阻優化工程

李慧琼指出，她們及地區人士期望《條例》的修訂可令紅磡和土瓜灣海濱透過興建行人板道等方式早日貫通，並活化碼頭（例如今日視察的九龍城汽車渡輪碼頭），以及在適當地點設登岸設施 。

帖文提及，在現行的《條例》下，所有海港內進行的填海，包括涉及小規模填海的海港改善項目，例如興建行人板道，均受「不可填海推定」所限制，並只有在證明填海符合「凌駕性公眾需要」測試後，才可推翻「推定」，並指出這規定令一些只涉小型填海的海港優化工程難以進行。

甯漢豪（右四）強調修例是為了提升海濱暢達性、增加公共空間讓公眾享受海濱或加強海港功能，並非為了填海造地供賣地或房屋發展。（發展局facebook圖片）

擬議修例框架得公眾普遍支持 將短期內向立法會提修訂建議

帖文續指，為了維持對海港的保護，並同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能，局方去年提出修訂《條例》的建議框架，並完成為期約五個月的公眾參與活動。局方指，擬議修例框架，得到公眾普遍支持，將在短期內向立法會發展事務委員會及海濱事務委員提出最新的修訂建議。

甯漢豪強調修例是為了提升海濱暢達性、增加公共空間讓公眾享受海濱或加強海港功能，並非為了填海造地供賣地或房屋發展。雖然貫通海濱未必要填海，但修例可為優化海濱提供更多選項，尤其是關乎一些難以非填海方式駁通的地帶。政府將在今年內提交修例草案，期待早日獲得通過。