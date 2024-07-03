利東社區空間租約滿周六告別　民主黨羅健熙：改網上繼續服務街坊

民主黨主席羅健熙今日（3日）在社交媒體上公布，他在利東商場租用的辦事處「利東社區空間」因租約期滿，該舖位是用作議員辦事處或社區用途，而他已不是區議員，亦非關愛隊，所以不獲續租，該社區空間無奈於本周六（6日）告別街坊。羅健熙在帖文中表示，「現在稍有成果卻要離去，不是因為經營不善冇錢交租也要執笠」，為此感到可惜和勞累。他又指，未來「利東社區空間」會改在社交媒體或通訊軟件運作，約滿前會盡量送出有用的物品，以免造成浪費。



羅健熙接受《香港01》電話訪問時表示，其實有考慮過會發生不獲續租的情況，但他在某程度上也很理解業主的做法，亦相信街坊會理解。他又說在現在這個年代就要「馬死落地行」，他會繼續透過不同途徑服務街坊，而一直以來建立的社區聯繫或與街坊的感情亦不會就此結束。



民主黨主席羅健熙（中）稱會繼續透過不同途徑服務街坊。（資料圖片/梁鵬威攝）

羅健熙為前香港南區區議會主席兼前利東二選區議員，他今日在帖文中表示，感謝街坊一直的支持，因為即使「利東社區空間」位置偏遠，仍有不少街坊前去聊天，甚至給點捐助支持。他又表示，未來「利東社區空間」會改在社交媒體或通訊軟件運作，繼續服務社區，而「這十幾年與利東的連結，和街坊建立了的感情和信任」，他認為是無論如何都會存在。

無常。無常。沒有甚麼怨懟，這世代也許就是如此。做到的就做，做不到也不會太勉強，但最少我盡了力繼續嘗試。活在當下，做今日的事，不存希望；然後仍然活在當下，做今日的事。 民主黨主席羅健熙

民主黨主席羅健熙及陳欣兒在利東商場的辦事處「利東社區空間」將於7月6日租約期滿。（羅健熙Facebook）

對於辦事處不獲續租，羅健熙直言沒以往那麼不捨，但畢竟用了3年時間由零開始，到現在稍有成果卻要離去，亦沒有經營不善及欠租的情況，這個結束的原因令他覺得可惜和勞累。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！