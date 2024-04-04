民主黨晚宴老少聚首　黃碧雲幽默回應網民問題｜政壇諸事町

2022至2023年多次籌辦籌款晚宴，最終都因為場地因「臨時原因」取消預訂的民主黨，今日（4日）晚上終於可以順利舉行宴會，一眾黨友齊齊聚餐。



4月4日，民主黨成員聚餐。（劉慧卿Facebook）

幾個世代聚首一堂 黃碧雲：留港消費

民主黨前主席劉慧卿晚上貼出一張相，表示與民主黨黨友共晉晚餐。以照片所以，地點是一間酒樓或酒店的中菜廳，出席的黨員橫跨多個世代，有元老級的李華明、楊森，現任主席羅健熙和中委莊榮輝，前立法會議員黃碧雲，亦有前區議員朱子洛、葉梓傑、黃麗嫦、黎熙琳等。

黃碧雲留言表示要留港消費，振興經濟，被網民問：「你有回鄉卡嗎？」她幽默回應：「有，暫時寄存係法院。」

黃碧雲幽默回應網民留言。（劉慧卿Facebook）

民主黨早於2022年就計劃7月在尖沙咀帝國中心的ClubONE維港皇宴舉行籌款晚宴，惟ClubONE以商場附近有確診個案為由，要關閉清潔，未能提供場地。2023年2月21日，該黨又擬在葵芳名門讌客酒樓舉行春茗晚宴，但酒樓下午突然通知有「突發工程」，無法提供場地。

羅健熙去年透露，2023年8月初向全港近60間食肆發出邀請，本來有超過10間表示願意接洽，並已經談及宴會細節，但臨近晚宴日子卻以不同原因取消，部份甚至沒有提供原因。

到了9月4日，該黨原本在九龍倉集團旗下尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦的籌款晚宴，筵開至少15席，但民主黨指最終因場地問題，晚宴臨時改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行。不過，由於超強颱風蘇拉來襲，民主黨在晚宴舉行前一天即9月3日收到通知，稱宴會廳有玻璃因風暴出現裂痕要進行維修，暫停營業，不能提供場地，晚宴最終被迫取消。

以照片所見，今次的宴會是民主黨成員的聚會。其實去年3月6日，民主黨都有舉辦黨內飯局，席間沒有籌款。