演唱會經濟︱西沙Go Park新場館可納1500人　吸引泰韓台新星來港

政府近來主打「盛事經濟」，要將香港塑造成「盛事之都」，演唱會作為其中一大部份，「演唱會經濟」一詞亦逐漸為人認知。不過，本港可以舉辦演唱會的場地並不足夠，最近最多可容納3600人的九龍灣國際展貿中心亦因重建而關閉，同類型表演場地幾乎絕跡。



位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」商場內，就有耀榮文化負責的室內主場館「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」，最多可容納1500名觀眾。「香港演唱會之父」張耀榮之子、耀榮文化合伙人及首席營銷官張永達表示自5月起，創夢館至今已舉辦了十多場演唱會或Fans meeting活動，場均逾千人購票入場，更有粉絲為了拉近與偶像的距離，花近2000元買飛。



位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」商場內，由耀榮文化負責的室內主場館「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」，最多可容納1500名觀眾。（盧翊銘攝）

張永達指，希望場館可以讓一些後起之秀，或初出茅廬的偶像或歌手「試水溫」，亦可以場館作為他們追求夢想的起步點，因而決定將場地命名為「創夢館」。（盧翊銘攝）

西沙Go Park面積約30萬平方呎，而「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」就在商場中心位置。張永達指，希望場館可以讓一些後起之秀，或初出茅廬的偶像或歌手「試水溫」，亦可以場館作為他們追求夢想的起步點，因而決定將場地命名為「創夢館」。

他又表示，現時多了歌手傾向與觀眾有更多互動，而場館設計令雙方距離收窄，歌迷亦可與偶像更親近。此外，一些在香港或中國有人氣、來自泰國、韓國或台灣的歌手或因簽證等問題未能在內地舉辦演唱會，他們就轉而在創夢館籌辦演出，因而吸引了不少內地旅客專程來港「追星」，創夢館過去十多場演出中，大約六至七成均為內地旅客。

位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」商場內，由耀榮文化負責的室內主場館「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」，最多可容納1500名觀眾。（盧翊銘攝）

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張永達以新加坡為例，指美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）在新加坡舉辦演唱會時，就為當地帶來了0.4% GDP的增長，他相信創夢館未來亦可帶動本港經濟。而且，現時本港缺乏舉辦演唱會的場地。耀榮文化亦有與新鴻基旗下酒店合作，推出優惠吸引來欣賞演唱會的旅客留港，促進消費。

婁峻碩今年6月曾在西沙GO PARK的室內主場館「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」舉行香港站演唱會。（資料圖片）

不過，創夢館亦並非只用作舉辦演唱會。新鴻基地產租務部總經理周淑雯指，西沙Go Park是一個「非標準商場」，而是「公園式運動商業綜合體」，場地內有不少體育元素，配合香港政府大力推廣體育，將運動「精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化」的方向。

新鴻基地產工程管理部策劃經理崔依納補充指，西沙Go Park內有一個標準足球場，4個網球場；創夢館有12米高，可以用作籃球、排球或羽毛球場，設計上亦加入了天窗，當場館進行運動比賽時，可以透入自然光，晚上則可以配合演唱會關閉天窗。另外亦有一些新興運動，如匹克球（Pickleball）等，亦有單車徑及緩跑徑。

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交通配套方面，新鴻基地產工程管理部高級策劃經理阮學倫指，西沙Go Park地理位置位於十四鄉，本來只有2條行線，但新鴻基已在進行道路擴闊工程，將2線擴至4線行車。此外，現時亦已有3條巴士線，及2條小巴線來往西沙Go Park及東鐵大學站及烏溪沙站，未來會有新巴士或小巴陸續投入服務。

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