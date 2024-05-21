盛事經濟｜啟德體育園明年啟用政務司長統籌配套　西沙建體育設施

政府今日（21日）公布下半年盛事項目，財政司副司長黃偉綸提到，啟德體育園今年會落成，明年分階段啟用，政府知悉公眾關注啟德體育園的交通配套、散場安排等，也非常重視，會有由政務司司長陳國基帶領的跨部門小組統籌，料陳國基稍後有相關詳情公布。



黃偉綸在會上也介紹三個新設施，包括西沙SPORTS PARK及旁邊的西沙GO PARK、航天城 SKYCITY中的「11SKIES」、以及馬灣公園第二期。



旅遊發展局總幹事程鼎一表示，有五個盛事項目與體育有關，正初步確應，當中四個目標今年舉辦，種類有球類及競技賽事、也有娛樂表演及藝術文化活動，未來適時會公布。程鼎一指，主辦方最關注是香港是否適合場地提供。



▼5月21日 政府公布下半年盛事項目▼



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財政司副司長黃偉綸指，香港一段時間有戶外表現場地有「豐收」，未來會再有幾個大型場地，包括啟德體育園。他指，啟德體育園今年落成，明年分階段啟用，其佔地面積約28公頃，約半個維多利亞公園大。他續指，主場館設有50000個座位，有開合式上蓋，有空調，任何天氣均可舉行體育盛事或各類文娛活動，園區內公眾休憩用地、及餐飲商店。

他也提到，政府知悉公眾關注啟德體育園的交通配套、散場安排等，也非常重視，會有由政務司陳國基帶領的跨部門小組統籌，料陳國基稍後有相關詳情公布。

黃偉綸介紹三個新設施，包括由私人企業營運的西沙SPORTS PARK、及旁邊的西沙GO PARK。（盧翊銘攝）

此外，黃偉綸介紹三個新設施，首個是由私人企業營運的西沙SPORTS PARK、及旁邊的西沙GO PARK，佔地面積約130萬平方呎，提供室内及室外多項體育設施，如高爾夫球、網球、足球、棍網球、滾軸溜冰游泳、攀石場等，形容是香港首次有如此規模的場地。

他指，西沙SPORTS PARK、及西沙GO PARK的營運企業會與學校、社區組織、非牟利團體等合作，提供平台讓他們舉辦體育相關的活動，推動體育文化，下月底開始分階段試運。

第二個新設施則是毗鄰香港國際機場客運大樓的航天城 SKYCITY，其中的「11SKIES」會引800間零售餐飲店舖，並會有佔地57萬平方呎的室内娛樂設施，將於2025年下半年第四季分階段開始營業，稍後也有香港首個無人駕駛運輸系統，會連接航天城與東涌港鐵站。

至於最後一個則是馬灣公園第二期，將活化為文化藝術村，成為新的旅遊景點，第二期佔地面積約46萬平方呎，現有約60間舊村屋，將翻新成有藝術特色及風格的村屋建築組群、並邀請本地與海外藝術家舉辦不同文藝創作活動，也將有適當餐飲設備進駐，預計今年內、第四季或之前會落成開放。他相信馬灣公園第二期、連同第一期會有很好的協同效應。

旅遊發展局總幹事程鼎一指，因應政府成立跨部門協調組，旅發局3月1日也成立盛事託展專組，擔任第一站聯絡窗口的角式，接到主辦方的資料，會進行初步評估，評估主要按三大因素進行挑選，因素包括能否吸引市民及旅客參與、在全球能否營造正面曝光、以及能否展示香港的策略地位。

他指，過去兩個多月的工作，有很多活動主辦單位接觸旅發局的專責，專組也主動聯絡不同盛事的主辦機構，收到的40多個查詢，有一半與體育有關。他續指，其中五個正初步確應，當中四個目標今年舉辦，種類有球類及競技賽事、也有娛樂表演及藝術文化活動，未來適時會公布。程鼎一指，主辦方最關注是香港是否適合場地提供。