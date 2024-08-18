啟德共融通道首段600米今季啟用　另7公里明年起分階段開放

社會一直希望政府推行更多單車友善政策，政府在2017年提出在啟德發展區建立行人及騎單車人士共用同一空間的「共融通道」。啟德體育園即將落成，土木工程拓展署表示，由私人發展商負責興建約600米長的共融通道已大致完成，料今季開始啟用；由政府、私人發展商及啟德體育園興建的首階段餘下約6.9公里路段，亦預計明年起分階段開放使用。



啟德發展區共融通道全長13公里

啟德發展區佔地約320公頃，當中休憩用地佔地近100公頃並分散在區內不同地方，包括位處前北面停機坪及前跑道區一帶，以及前南面停機坪及觀塘的海濱長廊。政府已落實在區內興建約13公里的共融通道，以利便市民可以以單車或步行貫通，及更緊密地連繫和覆蓋區內多個休憩用地，包括跑道公園、前啟德跑道及觀塘避風塘兩旁的海濱長廊、啟德河、宋皇臺公園、都會公園、啟德體育園等。

2018年觀塘海濱花園進行試驗計劃確立共融通道可行性

木工程拓展署指出，行人及單車共融模式在香港是一個較新的概念，使用安全是落實共融通道的重要一環，故政府在推行共融通道時在各環節都以此為首要考慮。政府於2018年在觀塘海濱花園進行了為期六個月的共融通道試驗計劃，讓市民體驗行人與單車共用路面，同時收集數據和意見，累積實施和管理共融通道的經驗，為啟德發展區全面推行共融通道作參考。

署方指在試驗計劃期間，當局向逾12,000名行人或騎單車人士進行了問卷調查，受訪者普遍滿意試驗計劃，並初步確立了共融通道建議的可行性。為進一步推展啟德發展區的共融通道，政府於2021年2月就啟德發展區共融通道網絡的設計和實施展開詳細研究，包括參考海外及內地共融通道的例子，以檢視相關的設計標準、附屬設施、實施細節、安全措施、管理模式和運作方式。

啟德發展區的13公里共融通道會配合區內的基礎建設、休憩用地和私人發展項目的推展時間而落實，當中包括部份共融通道位處前跑道區兩旁根據賣地條款由私人發展商興建的公眾休憩用地；啟德體育園園區內亦會設置共融通道，並按體育園的推展步伐落實。

首段共長7.5公里 率先開放跑道區東北面600米段

共融通道首階段的7.5公里，當中位於前跑道區東北面由私人發展商負責興建的約600米已大致完成，並預計於2024年第三季開放使用；首階段餘下的部份預計於2025年起分階段陸續開放，包括其他位於前跑道區由私人發展商負責興建的約1公里、由政府負責興建的約4.8公里(位於啟德車站廣場、觀塘海濱花園、D3路(都會公園段)休憩用地和都會公園內的臨時接駁)，以及由啟德體育園興建的1.1公里共融通道。

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次段共長5.5公里 料2027年才全段落實

第二階段的共融通道共約5.5公里，當中由政府負責興建的約1.6公里(啟德河旁的休憩用地、觀塘行動區、啟德新急症醫院及啟德兒童醫院外的海濱長廊等段落)，預計分階段於2025年至2027年間落成及開放。餘下的部份正配合政府及私人發展項目的推展時間，預計須於2026年或2027年後落實。

署方表示現時正與相關的管理部門商討，訂立管理共融通道的守則。鄰近啟德體育園的共融通道，其管理將會因應體育園的活動安排作出調節管理措施及使用限制，例如臨時封閉部份段落以配合人流疏散。